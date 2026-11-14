Poszukiwany 12 listami gończymi w rękach policjantów

35-latek był poszukiwany na podstawie 12 listów gończych celem odbycia kar pozbawienia wolności, w łącznym wymiarze 4 lat, za przestępstwa oszustwa określone w art. 286 § 1 k.k. Ponadto wobec poszukiwanego pozostawały 22 czynne podstawy poszukiwań, a w 2018 roku Sąd Okręgowy w Elblągu wydał za nim europejski nakaz aresztowania (ENA).

W celu uniknięcia odpowiedzialności karnej mężczyzna przez dłuższy czas ukrywał się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP uzyskali informacje wskazujące na powrót poszukiwanego na terytorium kraju. W związku z dokonanymi ustaleniami podjęli oni współpracę z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KPP w Świeciu celem przeprowadzenia wspólnych działań zmierzających do ustalenia aktualnego miejsca pobytu mężczyzny oraz jego zatrzymania.

W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci ustalili, że 35-latek przebywa na terenie miejscowości Słubice, w województwie lubuskim. W poniedziałek (9.11.2026 r.), po godzinie 17:00, funkcjonariusze KPP w Świeciu, wspólnie z policjantami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP, zatrzymali poszukiwanego pod ustalonym adresem, kończąc tym samym trwające od 10 lat poszukiwania.

Po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Teraz najbliższe 4 lata spędzi w więzieniu.