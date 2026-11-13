Mężczyzna ukradł i spalił relikwie św. Mikołaja z Miry

Sprawca, aresztowany 28 października, powiedział policji, że działał pod wpływem impulsu wywołanego „pragnieniem, by zniszczyć” relikwie świętego. Zniszczona relikwia nie jest jednak słynnym ramieniem przechowywanym w bazylice, ale innym fragmentem kości św. Mikołaja, który był wystawiany po roku 2000.

Parafia, z której skradziono relikwie wydała oświadczenie, w którym podkreśla się, że oprócz faktu, iż jest to strata obiektu stanowiącego cenne dziedzictwo, to także „nade wszystko duży cios dla naszej historii, naszej wiary i pobożności pokoleń pielgrzymów”. Wskazano na „cenną więź”, jaką stanowią relikwie z pochodzącym z IV wieku św. Mikołajem, „którego duchowe promieniowanie przekracza granice naszej Lotaryngii”.

Podkreślono także potrzebę zjednoczenia w modlitwie i powierzenia św. Mikołajowi „tych wszystkich, których do zdarzenie dotknęło. Niech święty Mikołaj nieustannie strzeże naszej parafii, naszej bazyliki i tych wszystkich, którzy przychodzą szukać pociechy i nadziei” – napisano w oświadczeniu.

Antonio Cambria, komentując zdarzenie na portalu „Life Site News”, zwraca uwagę na fakt, że to nie pierwszy przykład takiego antykatolickiego ataku w ostatnich latach we Francji. Odnotował kilka najświeższych incydentów: W zeszłym miesiącu zamaskowany mężczyzna, który okazał się być z pochodzenia Afrykańczykiem, umieścił żółtą kamizelkę jak hidżab na głowie posągu przedstawiającego św. Joannę d’Arc w Tuluzie oraz umocował z boku palestyńską flagę.

Z kolei w Paryżu inny niezidentyfikowany wandal wspiął się na posąg św. Joanny d’Arc w Paryżu i przy wiwatach tłumu oblepił go naklejkami z politycznymi hasłami. Pod koniec października doszło natomiast do groźniejszego incydentu – napaści na dziesięciu młodych katolików w Rouen, który opluto i pobito, gdy szli śpiewając religijną pieśń w czasie corocznego święta. Ubrani na czarno sprawcy najprawdopodobniej byli muzułmanami. Czworo z poszkodowanych, z których dwójka znalazła się w szpitalu, złożyło formalną skargę „z powodu przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym, narodowością lub religią”.