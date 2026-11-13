Mężczyzna ukradł i spalił relikwie św. Mikołaja z Miry

Sprawca, aresztowany 28 października, powiedział policji, że działał pod wpływem impulsu wywołanego „pragnieniem, by zniszczyć” relikwie świętego. Zniszczona relikwia nie jest jednak słynnym ramieniem przechowywanym w bazylice, ale innym fragmentem kości św. Mikołaja, który był wystawiany po roku 2000.
Parafia, z której skradziono relikwie wydała oświadczenie, w którym podkreśla się, że oprócz faktu, iż jest to strata obiektu stanowiącego cenne dziedzictwo, to także „nade wszystko duży cios dla naszej historii, naszej wiary i pobożności pokoleń pielgrzymów”. Wskazano na „cenną więź”, jaką stanowią relikwie z pochodzącym z IV wieku św. Mikołajem, „którego duchowe promieniowanie przekracza granice naszej Lotaryngii”.
Podkreślono także potrzebę zjednoczenia w modlitwie i powierzenia św. Mikołajowi „tych wszystkich, których do zdarzenie dotknęło. Niech święty Mikołaj nieustannie strzeże naszej parafii, naszej bazyliki i tych wszystkich, którzy przychodzą szukać pociechy i nadziei” – napisano w oświadczeniu.
Antonio Cambria, komentując zdarzenie na portalu „Life Site News”, zwraca uwagę na fakt, że to nie pierwszy przykład takiego antykatolickiego ataku w ostatnich latach we Francji. Odnotował kilka najświeższych incydentów: W zeszłym miesiącu zamaskowany mężczyzna, który okazał się być z pochodzenia Afrykańczykiem, umieścił żółtą kamizelkę jak hidżab na głowie posągu przedstawiającego św. Joannę d’Arc w Tuluzie oraz umocował z boku palestyńską flagę.
Z kolei w Paryżu inny niezidentyfikowany wandal wspiął się na posąg św. Joanny d’Arc w Paryżu i przy wiwatach tłumu oblepił go naklejkami z politycznymi hasłami. Pod koniec października doszło natomiast do groźniejszego incydentu – napaści na dziesięciu młodych katolików w Rouen, który opluto i pobito, gdy szli śpiewając religijną pieśń w czasie corocznego święta. Ubrani na czarno sprawcy najprawdopodobniej byli muzułmanami. Czworo z poszkodowanych, z których dwójka znalazła się w szpitalu, złożyło formalną skargę „z powodu przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym, narodowością lub religią”.
Mężczyzna ukradł i spalił relikwie św. Mikołaja z Miry
Francuska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o kradzież relikwii św. Mikołaja z Miry. Sprawcy, którego imienia policja nie ujawniła, postawiono zarzuty rozbicia szklanej gabloty znajdującej się w pochodzącej z XV w. Bazylice św. Mikołaja w Saint-Nicolas-de-Port oraz zniszczenia skradzionej relikwii poprzez spalenie i zmiażdżenie. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że mężczyzna jest muzułmaninem.
Sprawca, aresztowany 28 października, powiedział policji, że działał pod wpływem impulsu wywołanego „pragnieniem, by zniszczyć” relikwie świętego. Zniszczona relikwia nie jest jednak słynnym ramieniem przechowywanym w bazylice, ale innym fragmentem kości św. Mikołaja, który był wystawiany po roku 2000.
Źródło: jjf/LifeSiteNews.com
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