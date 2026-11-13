Oskarżonym jest obywatel Ukrainy Volodymyr B. Prokuratura zarzuca mu udział w działalności obcego wywiadu – Federacji Rosyjskiej – prowadzonej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, a także udzielenie pomocy dwóm obywatelom Ukrainy, Oleksandrowi K. i Yevheniiemu I., w dokonaniu aktów dywersji oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym. Za zarzucane czyny grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledztwa wynika, że 15 listopada 2025 roku na trasie kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk, w miejscowości Mika w powiecie garwolińskim, Oleksandr K. i Yevhenii I. podłożyli materiał wybuchowy, a następnie zdetonowali go pod przejeżdżającym pociągiem towarowym.

To nie był jedyny akt dywersji na tej linii kolejowej. Jak ustalili śledczy, w okresie od 1 października do 16 listopada 2025 roku, w miejscowości Gołąb w powiecie puławskim, ci sami mężczyźni zamontowali na torach dwa specjalnie skonstruowane elementy metalowe. Ich użycie mogło doprowadzić do wykolejenia wagonów i stworzyć poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Według ustaleń śledztwa działania sprawców były ukierunkowane na poważne zastraszenie wielu osób, a w konsekwencji wywarcie wpływu na opinię publiczną. Ich celem była infrastruktura krytyczna – strategiczna magistrala kolejowa łącząca Warszawę z przejściem granicznym w Dorohusku.

Bezpośredni sprawcy dywersji, Oleksandr K. i Yevhenii I., opuścili Polskę krótko po dokonaniu przestępstw. Prokurator wydał za nimi listy gończe. Na jego wniosek mężczyźni są również poszukiwani na podstawie europejskich nakazów aresztowania. Wystawiono za nimi także czerwone noty Interpolu.

Śledztwo prowadzi zespół prokuratorów z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Radomiu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaangażowanie funkcjonariuszy CBŚP w prowadzone czynności miało istotne znaczenie dla wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i zgromadzenia materiału dowodowego, który pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia do sądu.