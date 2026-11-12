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Świadectwo

„Kocham Go bardzo”. Reprezentant Polski nie wstydzi się mówić o Bogu

Tymoteusz Puchacz kolejny raz podzielił się świadectwem swojej wiary. „Staram się być jak najbliżej Boga. Kocham Go bardzo” – podkreślił reprezentant Polski.

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Fot. screenshot: YouTube (WP SportoweFakty)
Fot. screenshot: YouTube (WP SportoweFakty)

Puchacz udzielił wywiadu portalowi meczyki.pl, w którym odniósł się do pseudonimu „Apostoł”, jakim określa się go w mediach społecznościowych. 

– „Zawsze o tym mówiłem, nigdy się tego nie wstydziłem. Zawsze byłem dumny, że wierzę w Boga”

– przyznał obrońca biało-czerwonych.

Zaznaczył jednak, że jego wiara „weszła trochę na inny poziom” po poznaniu żony. Wówczas zaczął „bardziej ją zgłębiać, uczyć się”. Dziś, jak podkreślił, relacja z Bogiem jest dla niego codziennym priorytetem.

– „Staram się być jak najbliżej Boga. Kocham Go bardzo. To jest moje pierwsze miejsce w liście do zrobienia codziennie – zbliżać się do Niego”

– powiedział.

Źródło: Meczyki.pl, Fronda.pl

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