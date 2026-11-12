SONDAŻ: Obecny rząd – 219 mandatów, opozycja – 241 mandatów

W ostatnich wyborach parlamentarnych zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zyskując 35,38 proc. głosów. Okazało się to jednak za mało, by rządzić samodzielnie, a nawet rozmawiać o wspólnym rządzie z Konfederacją. Większość mandatów zdobyła koalicja KO – Trzecia Droga – Lewica. Po przejęciu władzy, określani mianem „przystawek” koalicjanci Donalda Tuska zaczęli jednak radykalnie tracić poparcie. Obecnie wygląda na to, że żaden z nich może nie wejść do Sejmu, a samo ugrupowanie Donalda Tuska ma niewielkie szanse na zdobycie samodzielnej większości.

Sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej

Wedle najnowszego badania OGB dla portalu Stan360, Koalicja Obywatelska może obecnie liczyć na 37,07 proc. głosów. Drugie miejsce należy do Prawa i Sprawiedliwości, na które wskazało 23,15 proc. respondentów, a podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 13,34 proc. Swoich reprezentantów do Sejmu wprowadziłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z poparciem a poziomie 8,7 proc.

Pod progiem plasują się: Rozwój Plus (4,93 proc.), Nowa Lewica (4,84 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,25 proc.), Partia Razem (3,06 proc.) i Polska 2050 (1,66 proc.).

Większość mandatów trafi do opozycji

Wedle wyliczeń OGB, jeżeli tak rozłożyłyby się głosy, do Koalicji Obywatelskiej trafiłoby 219 mandatów w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do niższej izby parlamentu 134 reprezentantów, Konfederacja – 64, a Konfederacja Korony Polski – 42. Łącznie więc obecna opozycja miałaby 241 mandatów w Sejmie.

Obecnie koalicja Donalda Tuska cieszy się w Sejmie głosami 239 posłów. Pozostałe kluby i koła dysponują następującą liczbą posłów: PiS – 147, Rozwój Plus – 40, Konfederacja – 16, Demokracja Bezpośrednia – 4, Razem – 4, Konfederacja Korony Polskie – 3. Siedmioro posłów pozostaje niezrzeszonych.