Sakiewicz i Rachoń odmawiają wydania materiałów

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przybyli do siedziby Republiki na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Przedstawili dokument dotyczący wydania nagrań programu z 16 października, obejmujących relację sprzed Trybunału Konstytucyjnego w godzinach 12.00–14.59, oraz dokumentacji redakcyjnej.

Prezes stacji Tomasz Sakiewicz zdecydowanie sprzeciwił się żądaniom.

„W Polsce trwa zamach stanu organizowany z udziałem policji i wy oczekujecie, że my wydamy materiały po to, żeby policja mogła sama siebie bronić?” – pytał.

„To jest skandal” – dodał.

W osobnym wpisie na X Sakiewicz ocenił:

„Służby Kierwińskiego próbowały wejść do @RepublikaTV żądając wydania dokumentów, nośników danych oraz szczegółowych informacji na temat pracowników. Kolejne represje rządu Donalda Tuska wobec niezależnych mediów”.

Równie stanowczo wypowiedział się dyrektor programowy Republiki Michał Rachoń.

„My nie wydamy ani grama naszego sprzętu elektronicznego dobrowolnie. Nie wydamy ani pół dysku, na którym znajdują się tajemnice dziennikarskie, efekty naszych śledztw i po prostu tego nie zrobimy” – zapowiedział.

Rachoń wyraził obawę, że działania służb mogą doprowadzić do zajęcia sprzętu wykorzystywanego przez dziennikarzy, a w konsekwencji zakłócenia pracy redakcji.

Jego wypowiedź dotyczyła przewidywanego rozwoju wydarzeń, a nie potwierdzonej decyzji prokuratury o zajęciu komputerów stacji.

wPolsce24 również otrzymała wezwanie

Jak poinformował portal wPolityce.pl, podobne pismo skierowano również do telewizji wPolsce24.

Redakcja przekazała sprawę swoim prawnikom, którzy uznali, że wezwanie nie wskazuje wystarczająco precyzyjnej podstawy prawnej do przekazania surowych materiałów dziennikarskich. W konsekwencji wPolsce24 nie udostępniła dotychczas nagrań i nie zamierza tego robić na podstawie otrzymanego pisma.

Do działań policji odniósł się także adwokat Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.

„Żądanie wydania powinno być sporządzone na piśmie, doręczone z wyprzedzeniem i bardzo starannie unikać domagania się ujawnienia informacji objętych tajemnicą dziennikarską” – wskazał.

„Naruszenie któregokolwiek z tych punktów oznacza, że mamy do czynienia z prowokacją i nękaniem” – ocenił prawnik.

Wszczęcie postępowania

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Julia Szozda, wyjaśniła, że śledczy domagają się dokumentacji dotyczącej funkcjonowania stacji oraz zapisów materiałów telewizyjnych. Według prokuratury redakcja ma obowiązek udostępnić żądane dokumenty.

Postępowanie wszczęto 22 października po zawiadomieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.

Jak podano w oficjalnym komunikacie prokuratury, śledztwo ma dotyczyć między innymi podejrzenia „publicznego znieważenia funkcjonariuszy Policji oraz Prezesa Rady Ministrów”, a także rozpowszechniania informacji dotyczących życia prywatnego policjantki.

Śledczy mają też badać podejrzenie wywierania wpływu na działania funkcjonariuszy zabezpieczających zgromadzenie przed TK.

Prokuratura nie poinformowała o przedstawieniu zarzutów dziennikarzom obu stacji.

Według informacji przekazanych 12 listopada funkcjonariusze opuścili siedzibę Republiki bez uzyskania żądanych materiałów. Telewizja wPolsce24 również podtrzymała odmowę ich przekazania.