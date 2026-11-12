Młodzież Wszechpolska zakpiła z Tuska i jego ludzi: GTA VI

Jak można zobaczyć, na plakacie znalazły się karykatury premiera Donalda Tuska oraz kilku innych postaci życia publicznego. Zdjęcia nietypowej oprawy szybko trafiły do mediów społecznościowych.

Wszechpolacy pokazali swoją wersję GTA

Wielkoformatowy transparent umieszczono na barierze mostu Poniatowskiego, w miejscu, w którym uczestnicy Marszu Niepodległości przechodzili w kierunku błoni Stadionu Narodowego.

Grafikę przygotowano w stylistyce okładek serii Grand Theft Auto, której najnowsza odsłona, GTA VI, ma zadebiutować 19 listopada.

Na transparencie umieszczono hasła: „Gang Tuska atakuje” oraz „Pokonaj Tuska razem z nami. Dołącz do nas”.

Centralne miejsce zajęła karykatura Donalda Tuska w turbanie, nawiązująca do jego wizyty w Indiach.

Obok przedstawiono postacie przypominające Michała Kołodziejczaka, Dawida Kacprzyka, Barbarę Mróz-Gorgoń, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz uzurpatorkę z TK, sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

Autorzy wykorzystali satyryczne sceny odnoszące się do kontrowersji politycznych ostatnich tygodni. Waldemara Żurka przedstawiono z kijem, a postać przypominającą Korwin-Piotrowską na smyczy. W tle znalazł się budynek Trybunału Konstytucyjnego.

Młodzież Wszechpolska wyjaśniła zamysł grafiki we wpisie opublikowanym na X.

„GANG TUSKA ATAKUJE, czyli GTA VI na Marszu Niepodległości” – napisali działacze organizacji.

„Mamy dość tego patologicznego rządu i dlatego stworzyliśmy taką oprawę! Podoba się wam?” – dodali.

Transparent był jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wizualnych tegorocznego marszu, odbywającego się pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”.

Młodzież Wszechpolska od kilku lat wykorzystuje barierę mostu Poniatowskiego do prezentowania dużych transparentów komentujących bieżące wydarzenia polityczne i społeczne.