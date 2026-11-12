„Żulik z internetu” - Cieszyński ostro o Sikorskim

Polityk przypomniał obraźliwy wpis szefa MSZ, który powszechnie odczytano jako aluzję do prezydenta Karola Nawrockiego. W obronie Sikorskiego stanął senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, jednak uwagę na rzeczywisty kontekst wypowiedzi ministra zwróciła również prowadząca program Agnieszka Gozdyra.

„Wicepremierem w polskim rządzie jest żulik z internetu”

Do spięcia doszło podczas dyskusji o wygwizdaniu przedstawicieli rządu Donalda Tuska w trakcie obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Janusz Cieszyński przypomniał wpis Radosława Sikorskiego z 28 października, opublikowany po rozprawie w procesie wytoczonym przez Karola Nawrockiego wydawcy Onetu.

„Prawidłowo mówimy sutener, stręczyciel czy alfons?” – napisał wówczas szef polskiej dyplomacji na X.

Chociaż Sikorski nie wymienił nazwiska prezydenta, wpis został odebrany jako nawiązanie do zarzutów przedstawionych wobec Nawrockiego w publikacji Onetu. Prezydent odrzuca te oskarżenia i dochodzi ochrony swoich dóbr osobistych przed sądem.

W środowej debacie Cieszyński nie szczędził ministrowi ostrych słów.

„Wicepremierem w polskim rządzie jest żulik z internetu i to są fakty. Takie osoby nie powinny się dziwić temu, że tego typu zachowanie budzi gwizdy” – stwierdził poseł.

Natychmiast zaprotestował senator KO Krzysztof Kwiatkowski, który uznał określenie użyte przez Cieszyńskiego za niedopuszczalne wobec członka rządu.

„Napisał o prezydencie, że to jest sutener i alfons” – odpowiedział Cieszyński.

Kwiatkowski przekonywał, że wpis Sikorskiego nie odnosił się bezpośrednio do głowy państwa.

Wówczas do dyskusji włączyła się Agnieszka Gozdyra.

„Minister Sikorski napisał to tak, żeby nie było nazwiska, ale żeby wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi” – zauważyła dziennikarka.

Senator KO nadal krytykował język używany przez Cieszyńskiego.

„Nazywanie ministra dowolnego rządu żulikiem... To pan dzisiaj mówi o kulturze słowa i w ten sposób się kieruje?” – pytał.

„Ludzie, którzy uczestniczą w takiej narracji, są właśnie żulikami” – odpowiedział poseł.

Spór o wypowiedź Sikorskiego rozpoczął się już pod koniec października. Wówczas na jego internetowy komentarz zareagował minister w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, pytając:

„Prawidłowo mówimy cham, prostak czy prymityw?”