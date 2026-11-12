Rosyjscy hakerzy z FSB polowali na tajną korespondencję NATO

Rumuński wywiad ujawnia szczegóły
Do ataku doszło w grudniu 2025 roku, jednak szczegóły operacji ujawniono dopiero w ostatnich dniach. Rumuńska Służba Wywiadowcza (SRI) potwierdziła 11 listopada, że za próbą infiltracji instytucji państwowej stała grupa Turla, od lat wiązana z rosyjską FSB.
Hakerzy wykorzystali luki w oprogramowaniu Microsoftu, usiłując uzyskać dostęp do korespondencji elektronicznej urzędników.
„Atakujący wykorzystali szereg luk systemowych w systemach operacyjnych Microsoftu, jednak po interwencji Narodowego Centrum Cyberint atak został powstrzymany” – poinformował rumuński wywiad.
Specjaliści firmy ESET odkryli, że cyberprzestępcy posłużyli się wcześniej nieznanym zestawem narzędzi szpiegowskich o nazwie „Cereal”. Oprogramowanie miało działać na serwerach pocztowych Microsoft Exchange, wyszukując wiadomości wysyłane do instytucji NATO i UE oraz otrzymywane od nich. Szczególnie interesowały hakerów dokumenty dołączane do korespondencji.
„Zestaw narzędzi Cereal został starannie opracowany do prowadzenia długotrwałego, ukrytego cyberszpiegostwa” – podkreślili eksperci ESET.
Badacze ustalili, że podobne oprogramowanie wykorzystywano również przeciwko instytucji rządowej w Kazachstanie.
Według oficjalnego komunikatu SRI nie stwierdzono wycieku danych wrażliwych, a działanie zaatakowanej poczty elektronicznej zostało przywrócone.
„Nie zidentyfikowano przypadków wyprowadzenia danych wrażliwych, a działanie zaatakowanej usługi poczty elektronicznej zostało naprawione” – zapewniły rumuńskie służby.
W wyjaśnianiu incydentu Rumunia współpracowała z partnerami z NATO i Unii Europejskiej. Rumuński wywiad prowadzi również postępowania dotyczące innych cyberoperacji przypisywanych Federacji Rosyjskiej.
Nie ujawniono nazwy zaatakowanej instytucji ani rodzaju dokumentów, które próbowali zdobyć hakerzy.
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