Meta przegrała w Norwegii z wydawcami

Postanowienie zapadło 28 października. Przeciwko Mecie wspólnie wystąpiły największe norweskie redakcje i przedsiębiorstwa medialne, w tym publiczny nadawca NRK, telewizja TV 2, agencja NTB oraz grupy wydawnicze Schibsted, Amedia i Polaris.

Przedmiotem sporu są nowe warunki korzystania z kont firmowych na Facebooku i Instagramie. Meta planowała wprowadzić je 20 listopada.

Wydawcy alarmowali, że regulacje mogłyby przyznać amerykańskiemu koncernowi szerokie uprawnienia do automatycznego pobierania materiałów dziennikarskich z ich stron internetowych, w tym treści przeznaczonych wyłącznie dla prenumeratorów.

Obawiali się również, że zebrane materiały posłużą do rozwijania systemów sztucznej inteligencji, które następnie będą konkurować z działalnością tradycyjnych redakcji.

Wydawcy ostrzegają przed wykorzystywaniem ich pracy przez gigantów technologicznych

Sąd rejonowy w Oslo uznał, że jednostronne wprowadzenie nowych warunków mogłoby postawić przedsiębiorstwa medialne w sytuacji przymusowej. W uzasadnieniu wskazano, że wydawcy ryzykują utratę kontroli nad materiałami redakcyjnymi gromadzonymi przez wiele lat, ponieważ Meta jednostronnie zmienia zasady korzystania ze swoich usług.

Sąd zakazał koncernowi wdrożenia kwestionowanych postanowień do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia kwestii ich legalności.

Orzeczenie z zadowoleniem przyjęła Lene Eltvik Vindfeld, przewodnicząca norweskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Medialnych (MBL).

„Bardzo cieszymy się z tej decyzji. Jest ona niezwykle ważna dla norweskich mediów” – podkreśliła.

Przedstawicielka wydawców ostrzegła również przed wykorzystywaniem dominującej pozycji globalnych platform do uzyskiwania praw do cudzej pracy dziennikarskiej.

„Nie możemy zaakceptować tego, że Meta dyktuje warunki dostępu do odbiorców” – zaznaczyła.

Zwróciła uwagę, że największe firmy technologiczne mogą wykorzystywać inwestycje redakcji w tworzenie wartościowych materiałów do rozwijania własnych usług opartych na sztucznej inteligencji.

Meta odrzuca interpretację proponowanych regulacji przedstawianą przez wydawców. Koncern zapewnił jednocześnie, że nie zamierza wdrażać zmian bez konsultacji z przedstawicielami branży.

„Zależy nam na tym, aby zrobić to właściwie” – przekazał rzecznik firmy norweskiemu nadawcy NRK.

Amerykański koncern poinformował już o odroczeniu wdrożenia nowych warunków na czas nieokreślony.

Warto zaznaczyć, że norweskie postanowienie ma charakter tymczasowy i nie przesądza jeszcze o ostatecznej legalności kwestionowanych regulacji.