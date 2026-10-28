Dziesiątki ofiar w katastrofie kolejowej w Hiszpanii

Do katastrofy doszło około godz. 8.54 w pobliżu miejscowości Urda, w prowincji Toledo. Według hiszpańskiego zarządcy infrastruktury kolejowej Adif wypadek wydarzył się na 118. kilometrze linii dużych prędkości Madryt–Sewilla.

W zderzeniu uczestniczyły pociągi przewoźników Renfe i Iryo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że skład AVE należący do Renfe uderzył w tył pociągu Iryo. Siła zderzenia spowodowała wykolejenie dwóch wagonów, które spadły z kolejowego nasypu.

Adif poinformował o natychmiastowym wstrzymaniu ruchu kolejowego między Madrytem a Andaluzją. Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Ratownicy walczą o życie pasażerów

Jeden z pasażerów, który podróżował w tylnym wagonie, opisał dramatyczne chwile w rozmowie z hiszpańską rozgłośnią COPE.

„Usłyszeliśmy potężny huk, naprawdę ogromne uderzenie, które trwało około dziesięciu sekund, jakby pociąg miał się wykoleić” – relacjonował mężczyzna przedstawiony jako Miguel.

„Przez prawe okno widzieliśmy rozbity pociąg. Wyobrażam sobie, że musiał to być ten drugi” – dodał.

Na miejsce skierowano strażaków z Alcázar de San Juan i Orgaz, zespoły ratownictwa medycznego, obronę cywilną oraz trzy śmigłowce sanitarne.

Władze Kastylii-La Manchy uruchomiły regionalny plan reagowania kryzysowego. Szpital Uniwersytecki w Toledo odwołał zaplanowane operacje, aby przygotować sale zabiegowe na przyjęcie rannych.

Informacje dotyczące liczby zabitych zmieniają się wraz z postępem akcji ratunkowej. Agencja Reuters, powołując się na władze regionalne, potwierdziła co najmniej 30 ofiar śmiertelnych. Niektóre lokalne media informują nawet o 46 zabitych, jednak liczba ta nie została jeszcze jednolicie potwierdzona przez wszystkie oficjalne źródła.

To kolejna poważna katastrofa na hiszpańskiej sieci kolei dużych prędkości. W styczniu 2026 roku w wypadku na tej samej linii, w pobliżu Adamuz w prowincji Kordoba, zginęło 46 osób.

Przyczyny środowego zderzenia pozostają przedmiotem dochodzenia. Śledczy będą musieli ustalić, dlaczego dwa pociągi znalazły się na tym samym odcinku torów i czy zawiodły systemy bezpieczeństwa.