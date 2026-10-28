Izrael. Partia Netanjahu prowadzi w wyborach, ale walka trwa

We wtorek, 27 października, Izraelczycy wybierali 120 deputowanych do Knesetu. Były to pierwsze wybory parlamentarne od ataku Hamasu z 7 października 2023 roku i rozpoczęcia kolejnych konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

Według częściowych wyników podanych przez izraelskie media blok Netanjahu może uzyskać około 54–56 mandatów, podczas gdy ugrupowania skupione wokół Eisenkota zdobywają około 47–50 miejsc. Sam Likud pozostaje największym pojedynczym ugrupowaniem.

Netanjahu zapowiada prawicowy rząd, ale opozycja chce zakończenia jego rządów

„Musimy utworzyć silny, prawicowy rząd narodowy” – oświadczył Benjamin Netanjahu, zwracając się do swoich zwolenników po zakończeniu głosowania.

Premier podkreślił, że Izrael potrzebuje stabilnego kierownictwa wobec zagrożeń bezpieczeństwa, w tym konfliktu z Iranem. Wykluczył jednocześnie utworzenie rządu zależnego od poparcia partii arabskich.

Odmiennie sytuację interpretuje lider opozycji Gadi Eisenkot.

„To będzie nowy początek. Prawdziwy nowy początek na nowej drodze. Stara era dobiegła końca, a Izrael rozpoczyna nową” – przekonywał były szef Sztabu Generalnego izraelskiej armii.

Eisenkot uważa, że wyborcy opowiedzieli się za zmianą polityczną, a jego ugrupowanie będzie dążyć do stworzenia alternatywnej koalicji.

Jednym z najważniejszych czynników mogących zdecydować o przyszłym układzie sił jest wynik partii arabskich, którym prognozy przypisują kilkanaście mandatów.

Choć prawicowy blok prowadzi w liczeniu głosów, nie osiąga dotychczas wymaganej większości. Ostateczny skład Knesetu będzie zależał od wyników pozostałych głosów oraz przekroczenia progu wyborczego przez mniejsze ugrupowania.

Po zakończeniu liczenia prezydent Izraela Icchak Herzog rozpocznie konsultacje z przedstawicielami partii i powierzy misję utworzenia rządu politykowi mającemu największe szanse na zdobycie większości parlamentarnej.

Wysoka frekwencja, wynosząca 77,7 proc., pokazuje skalę zainteresowania wyborami. Głosowanie odbywało się w atmosferze sporów o bezpieczeństwo państwa, odpowiedzialność za wydarzenia z października 2023 roku oraz przyszłość izraelskiej polityki wobec Iranu i Palestyńczyków.

Na razie Benjamin Netanjahu ma przewagę wyborczą, ale jego pozostanie u władzy będzie zależało od ostatecznych wyników i możliwości zbudowania koalicji.