Do zdarzenia doszło w miejscowości Tajba. Siedmiu poruszających się na quadach, zamaskowanych osadników otoczyło pojazdy delegacji i domagało się okazania dokumentów przez dyplomatów. Napastnicy wybili szybę w samochodzie belgijskiego konsulatu. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać jednego z członków delegacji leżącego na ziemi. Zaatakowany miał zostać m.in. francuski konsul.

Reakcja polskiego MSZ

W delegacji znajdowali się również polscy dyplomaci. Komunikat w tej sprawie opublikował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór.

- „Potwierdzamy, że na Zachodnim Brzegu Jordanu doszło do ataku na konwój, w którym znajdowali się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym polscy dyplomaci. Według wstępnych informacji za atak mogą odpowiadać izraelscy osadnicy”

- napisał.

- „Polskim dyplomatom nic się nie stało. Z posiadanych przez nas informacji nie wynika, aby byli oni bezpośrednim celem ataku.

Wyrażamy głębokie oburzenie i stanowczo potępiamy to zdarzenie. Polska konsekwentnie sprzeciwia się przemocy ze strony izraelskich osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Ataki na przedstawicieli korpusu dyplomatycznego są absolutnie niedopuszczalne”

- dodał.

Zapewnił o „stałym kontakcie z naszymi partnerami w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia”.

- „Oczekujemy od władz Izraela pilnych i szczegółowych wyjaśnień, ustalenia sprawców oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Oczekujemy również podjęcia skutecznych działań, które zapobiegną podobnym incydentom w przyszłości”

- oświadczył rzecznik MSZ.