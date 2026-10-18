Wedle gubernatora obwodu leningradzkiego Aleksandra Drozdenki, to największy atak, jaki dotychczas dotknął region. Rosyjska obrona miała zestrzelić 135 dronów.

Gubernator Petersburga Aleksandr Biegłow poinformował o pożarze Petersburskiego Terminalu Naftowego. Podkreślił, że nie ma ofiar śmiertelnych i zapowiedział możliwe zakłócenia mobilnego Internetu.

W czasie ataku ucierpiało centrum danych firmy VK, odpowiadającej za rosyjski portal społecznościowy WKontakcie.

– „Centrum danych VK w obwodzie leningradzkim zostało zaatakowane przez drona. Usługi VK są dostępne dla użytkowników w normalnym trybie”

– czytamy w komunikacie.