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Rosja

Petersburg stanął w ogniu! Potężny atak dronów na rosyjskie miasta

Mieszkańcy Petersburga i okolic doświadczyli ostatniej nocy dramatu wojny, który od lutego 2022 roku stał się codziennością Ukraińców. W wyniku zmasowanego ataku dronów na obwód leningradzki w płomieniach stanął m.in. terminal naftowy. Pojawiły się też przerwy w dostawach prądu.

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Fot. screenshot: X.com (@CrimeanVoyager)
Fot. screenshot: X.com (@CrimeanVoyager)

Wedle gubernatora obwodu leningradzkiego Aleksandra Drozdenki, to największy atak, jaki dotychczas dotknął region. Rosyjska obrona miała zestrzelić 135 dronów. 

Gubernator Petersburga Aleksandr Biegłow poinformował o pożarze Petersburskiego Terminalu Naftowego. Podkreślił, że nie ma ofiar śmiertelnych i zapowiedział możliwe zakłócenia mobilnego Internetu. 

W czasie ataku ucierpiało centrum danych firmy VK, odpowiadającej za rosyjski portal społecznościowy WKontakcie.

– „Centrum danych VK w obwodzie leningradzkim zostało zaatakowane przez drona. Usługi VK są dostępne dla użytkowników w normalnym trybie”

– czytamy w komunikacie.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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