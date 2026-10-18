Po godz. 6 rano we dwóch litewskich regionach ogłoszono czerwony poziom zagrożenia.

- „Możliwe wykrycie drona. Natychmiast udajcie się w bezpieczne miejsce”

- zaapelowano do mieszkańców.

W reakcji na możliwe wtargnięcie obcego obiektu w litewską przestrzeń powietrzną, siły NATO zdecydowały o poderwaniu myśliwców.

Alarmy ogłoszono też na Łotwie. Mieszkańców trzech regionów wezwano do natychmiastowego wejścia do budynków i zastosowania się do metody dwóch ścian.

W Polsce z kolei RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny około godz. 6:30. Już po dwudziestu minutach został on odwołany.