Dzień: niedziela, 18 października 2026 Imieniny: Łukasza, Juliana, Bogomiła

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

XXIX Niedziela zwykła

Uwaga

Alerty w Polsce, na Litwie i Łotwie. Odnaleziono szczątki drona

W pobliżu litewskiej wsi Jodańce w okręgu wileńskim odnaleziono dziś rano szczątki należące najpewniej do bezzałogowego statku powietrznego. Wcześniej w kraju ogłoszono alarm w związku z nadlatującym ze strony Polski dronem.

1 min czytania
Fot. Konflikty.pl za: Wikipedia
Fot. Konflikty.pl za: Wikipedia

Po godz. 6 rano we dwóch litewskich regionach ogłoszono czerwony poziom zagrożenia.

- „Możliwe wykrycie drona. Natychmiast udajcie się w bezpieczne miejsce”

- zaapelowano do mieszkańców.

W reakcji na możliwe wtargnięcie obcego obiektu w litewską przestrzeń powietrzną, siły NATO zdecydowały o poderwaniu myśliwców. 

Alarmy ogłoszono też na Łotwie. Mieszkańców trzech regionów wezwano do natychmiastowego wejścia do budynków i zastosowania się do metody dwóch ścian.

W Polsce z kolei RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny około godz. 6:30. Już po dwudziestu minutach został on odwołany.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej