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Co dalej w sprawie TK? Berek zapowiedział… „prezent pod choinkę”

Kuriozalne słowa Macieja Berka. Wybrany wcześniej przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego wypalił na antenie Polsat News, że TK będzie dla wszystkich „pod choinkę […] zapakowany jako prezent”.

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Maciej Berek
Maciej Berek · fot. Screenshot Youtube - Janusz Jaskółka

Jak już informowaliśmy wczoraj, Berek złożył „ślubowanie” nie wobec prezydenta RP, ale w obecności marszałka Sejmu i notariusza. Następnie udał się do siedziby TK wraz z innymi osobami, które zdecydowały się wcześniej na podobny ruch, towarzyszyła im policja. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski biorąc pod uwagę fakt, że ślubowanie nie zostało złożone w obecności Prezydenta RP, nie nawiązał z żadną z tych osób stosunku służbowego.

Dziś w rozmowie na antenie Polsat News były minister w rządzie Donalda Tuska zapowiedział konsekwentne zawiadamianie prokuratury „[…] o wszystkich czynnościach, wszystkich osób, które będą przeszkadzały nam w sprawowaniu urzędu”. Zapewnił, że wspomniane osoby będą sprawowały swoje urzędy.

Choć nie chciał mówić o konkretnych planach i datach, zapowiedział:

„Myślę, że pod choinkę TK będzie dla wszystkich zapakowany jako prezent - działająca instytucja publiczna”.

Źródło: niezalezna.pl,Polsat News

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