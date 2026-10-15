Jak już informowaliśmy wczoraj, Berek złożył „ślubowanie” nie wobec prezydenta RP, ale w obecności marszałka Sejmu i notariusza. Następnie udał się do siedziby TK wraz z innymi osobami, które zdecydowały się wcześniej na podobny ruch, towarzyszyła im policja. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski biorąc pod uwagę fakt, że ślubowanie nie zostało złożone w obecności Prezydenta RP, nie nawiązał z żadną z tych osób stosunku służbowego.

Dziś w rozmowie na antenie Polsat News były minister w rządzie Donalda Tuska zapowiedział konsekwentne zawiadamianie prokuratury „[…] o wszystkich czynnościach, wszystkich osób, które będą przeszkadzały nam w sprawowaniu urzędu”. Zapewnił, że wspomniane osoby będą sprawowały swoje urzędy.

Choć nie chciał mówić o konkretnych planach i datach, zapowiedział: