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Groził nożem w szkolnej kuchni. 59-latek zatrzymany

Mężczyzna pod pretekstem bycia przedstawicielem handlowym został wpuszczony do szkolnej stołówki, gdzie oczekiwał na rozmowę z wicedyrektorem placówki. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął nim manipulować. Nie reagował na wezwanie pracowników szkoły o schowanie niebezpiecznego narzędzia. Na miejscu interweniowała obecna w szkole policjantka. 59-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut gróźb karalnych, został objęty policyjnym dozorem i zakazem zbliżania się do placówek edukacyjnych.

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Policja
Policja · fot. Pixabay

12 października br., mężczyzna podający się za przedstawiciela handlowego został wpuszczony przez personel szkoły do stołówki jednej z placówek edukacyjnych w Opolu. Mężczyzna zapukał do tylnych drzwi szkoły i poprosił o rozmowę z dyrektorem, w celu nawiązania współpracy. Tam też miał oczekiwać na rozmowę z dyrekcją tej placówki. W pewnym momencie rzekomy przedstawiciel handlowy wszedł do szkolnej kuchni i wyciągnął nóż, którym zaczął manipulować. Nie reagował na prośby pracowników szkoły o schowanie niebezpiecznego narzędzia.

Na sytuację zareagowała obecna w szkole policjantka. 59-latek został przez nią zatrzymany w związku z podejrzeniem przestępstwa. Mężczyzna został następnie przewieziony do jednostki Policji.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu gróźb karalnych. 59-latek na czas trwającego postępowania decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem i zakazem zbliżania się do placówek edukacyjnych. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl

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