Katoliccy biskupi Teksasu wydali 12 X wraz z abp. Timothym Broglio z Archidiecezji Wojskowej Stanów Zjednoczonych Ameryki wspólne oświadczenie potępiające planowane wykonanie wyroku śmierci. Sean Parnell, rzecznik prasowy Pentagonu, ogłosił 5 X aprobatę Donalda Trumpa dla egzekucji. A z kolei 8 X Pete Hegseth, sekretarz obrony, oznajmił w wywiadzie, że egzekucja, która odbędzie się w Fort Hood w Killen w stanie Teksas, będzie nadawana na żywo.

Hasan, psychiatra wojskowy, zamordował w Fort Hood z broni palnej 14 osób, w tym nienarodzone dziecko. Poza tym ranił ponad 30 innych osób. Bp Garcia uważa, że publiczna egzekucja „tylko zaogni tę traumę”, jakiej doświadczyli bliscy zamordowanych i tych, którzy przeżyli tragedię, jaka się rozegrała. Biskup zachęcił też do modlitwy za tych żołnierzy, którzy „zostaną wezwani do uczestnictwa w egzekucji”.

Abp Broglio zaś w opublikowanym liście napisał: „Zobowiązuję każdego katolika wyznaczonego do plutonu egzekucyjnego o to, by poprosił o zwolnienie z tego działania sprzecznego z nauczaniem Kościoła”. Podkreślając, że jest jego obowiązkiem wyrażenie dezaprobaty dla tej egzekucji, arcybiskup jednocześnie podkreślił „potencjalną krzywdę moralną, jakiej mogą doświadczyć członkowie plutonu egzekucyjnego”.

Abp Broglio wyraził współczucie dla rodzin i przyjaciół tych, którzy zginęli w czasie ataku terrorystycznego w Fort Hood. Stwierdził, że „był to atak, który lekceważył godność osoby ludzkiej” i przypomniał, że przewodniczył w pogrzebie „Michaela Granta Cahilla, jedynej osoby cywilnej zabitej w tym ataku”, Arcybiskup nazwał ten atak „ohydnym”.

Zwracając uwagę na fakt, że publiczna egzekucja miałaby się odbyć w roku, w którym mija 250 lat od ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych, abp Broglio pyta o jej sensowność. Wskazuje na to, że transmisja na żywo może dotrzeć do ludzi młodych i podatnych na wpływ i pyta, czy szkody wyrządzone w ten sposób będą możliwe do naprawienia. Wezwał do tego, by rozpatrzyć tę decyzję na nowo, a także by chronić młodych przed oglądaniem transmisji z egzekucji, którą uznał za „naśladowanie terrorystów tego świata” i „publiczny spektakl w postaci barbarzyńskiego zabijania naszych przeciwników”.

Wcześniej, 9 X abp Paul S. Coakley, przewodniczący Konferencji Episkopatu USA, wydał oświadczenie, w którym wyraził „szok i wielki smutek” z powodu decyzji Departamentu Wojny. Podkreślając nieakceptowalność działań Hasana, stwierdził, że „nasz Bóg jest Bogiem życia”, a publiczna egzekucja terrorysty to „barbarzyńska promocja kultury śmierci i musi być rozpatrzona na nowo”.

Z kolei 12 X kard. Blase J. Cupich z Chicago nazwał egzekucję „performatywnym barbarzyństwem” i „pornografią sponsorowanego przez państwo zabijania”. Jego zdaniem nie zapobiegnie ona możliwym przestępstwom w przyszłości, a może nawet doprowadzić do uznania Hasan za „męczennika”. Jego zdaniem „morderstwo wykonane przez państwo jest obrazą naszego Pana, który uczy, że wszelkie życie jest święte”.