Katoliccy biskupi Teksasu wydali 12 X wraz z abp. Timothym Broglio z Archidiecezji Wojskowej Stanów Zjednoczonych Ameryki wspólne oświadczenie potępiające planowane wykonanie wyroku śmierci. Sean Parnell, rzecznik prasowy Pentagonu, ogłosił 5 X aprobatę Donalda Trumpa dla egzekucji. A z kolei 8 X Pete Hegseth, sekretarz obrony, oznajmił w wywiadzie, że egzekucja, która odbędzie się w Fort Hood w Killen w stanie Teksas, będzie nadawana na żywo.
Hasan, psychiatra wojskowy, zamordował w Fort Hood z broni palnej 14 osób, w tym nienarodzone dziecko. Poza tym ranił ponad 30 innych osób. Bp Garcia uważa, że publiczna egzekucja „tylko zaogni tę traumę”, jakiej doświadczyli bliscy zamordowanych i tych, którzy przeżyli tragedię, jaka się rozegrała. Biskup zachęcił też do modlitwy za tych żołnierzy, którzy „zostaną wezwani do uczestnictwa w egzekucji”.
Abp Broglio zaś w opublikowanym liście napisał: „Zobowiązuję każdego katolika wyznaczonego do plutonu egzekucyjnego o to, by poprosił o zwolnienie z tego działania sprzecznego z nauczaniem Kościoła”. Podkreślając, że jest jego obowiązkiem wyrażenie dezaprobaty dla tej egzekucji, arcybiskup jednocześnie podkreślił „potencjalną krzywdę moralną, jakiej mogą doświadczyć członkowie plutonu egzekucyjnego”.
Abp Broglio wyraził współczucie dla rodzin i przyjaciół tych, którzy zginęli w czasie ataku terrorystycznego w Fort Hood. Stwierdził, że „był to atak, który lekceważył godność osoby ludzkiej” i przypomniał, że przewodniczył w pogrzebie „Michaela Granta Cahilla, jedynej osoby cywilnej zabitej w tym ataku”, Arcybiskup nazwał ten atak „ohydnym”.
Zwracając uwagę na fakt, że publiczna egzekucja miałaby się odbyć w roku, w którym mija 250 lat od ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych, abp Broglio pyta o jej sensowność. Wskazuje na to, że transmisja na żywo może dotrzeć do ludzi młodych i podatnych na wpływ i pyta, czy szkody wyrządzone w ten sposób będą możliwe do naprawienia. Wezwał do tego, by rozpatrzyć tę decyzję na nowo, a także by chronić młodych przed oglądaniem transmisji z egzekucji, którą uznał za „naśladowanie terrorystów tego świata” i „publiczny spektakl w postaci barbarzyńskiego zabijania naszych przeciwników”.
Wcześniej, 9 X abp Paul S. Coakley, przewodniczący Konferencji Episkopatu USA, wydał oświadczenie, w którym wyraził „szok i wielki smutek” z powodu decyzji Departamentu Wojny. Podkreślając nieakceptowalność działań Hasana, stwierdził, że „nasz Bóg jest Bogiem życia”, a publiczna egzekucja terrorysty to „barbarzyńska promocja kultury śmierci i musi być rozpatrzona na nowo”.
Z kolei 12 X kard. Blase J. Cupich z Chicago nazwał egzekucję „performatywnym barbarzyństwem” i „pornografią sponsorowanego przez państwo zabijania”. Jego zdaniem nie zapobiegnie ona możliwym przestępstwom w przyszłości, a może nawet doprowadzić do uznania Hasan za „męczennika”. Jego zdaniem „morderstwo wykonane przez państwo jest obrazą naszego Pana, który uczy, że wszelkie życie jest święte”.
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.