Jarosław Kaczyński zabrał głos przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie trwa dziś protest związany z działaniami rządu Donalda Tuska.

- „To, co w tej chwili jest czynione, jest poza jakimkolwiek porządkiem konstytucyjnym, prawnym. Są to po prostu działania o charakterze przestępczym. I niezależnie od tego, kto jaki mundur nosi, to jeśli się w to angażuje, dopuszcza się przestępstwa”

- stwierdził.

W ocenie prezesa PiS, dokonujący się „atak siłą na Trybunał to jest element czegoś, co można – przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu – uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu”.

- „To jest, proszę państwa, zamach stanu i tak powinien być traktowany”

- stwierdził.

Prezes PiS zapowiada rozliczenia

Wyraził przy tym przekonanie, że działania rządzących zostaną właściwie rozliczone przez wymiar sprawiedliwości. Podkreślił, że koalicja Donalda Tuska „rujnuje kraj” i „prowadzi politykę prowadzącą do pozbawienia nas suwerenności”.

- „To jest system dyktatorski, absolutystyczny. To jest po prostu barbarzyńska dzicz”

- powiedział.

Zapewnił, że „ci, którzy sądzą, że nie poniosą odpowiedzialności za to, co robią, bardzo, ale to bardzo głęboko się mylą”.

- „Radzę im, żeby brali to pod uwagę, bo nie zawsze jest tak, że "rozejdzie się po kościach". U nas to było niestety bardzo częste w naszej historii, ale tym razem tak nie będzie. Tym razem, wszystko jedno, co tutaj się stanie, my zwyciężymy i wyciągniemy konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego przyczynił”

- zapowiedział.