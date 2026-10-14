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Polityka

Opozycja zjednoczy się wokół obrony TK? Ważny apel PiS

„Dzisiaj miejsce wszystkich ugrupowań patriotycznych, rzeczywiście opozycyjnych wobec bezprawia Tuska, jest przed Trybunałem Konstytucyjnym” – podkreśla Prawo i Sprawiedliwość.

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Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)
Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek opublikował w mediach społecznościowych komunikat związany z dzisiejszymi wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym.

- „Od rana posłowie Prawa i Sprawiedliwości są zgromadzeni zarówno przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak i w środku budynku, prowadząc aktualnie interwencje. W budynku TK jest także osobiście nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, prowadzący od rana interwencję poselską w związku z próbą nielegalnego przejęcia ostatniej niezależnej od rządu instytucji wymiaru sprawiedliwości”

- napisał.

Parlamentarzysta zaznaczył, że to odpowiedzialność nie tylko jego partii, ale wszystkich ugrupowań opozycyjnych, które kierują się troską o dobro państwa.

- „Dzisiaj miejsce wszystkich ugrupowań patriotycznych, rzeczywiście opozycyjnych wobec bezprawia Tuska, jest przed Trybunałem Konstytucyjnym”

- stwierdził.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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