Opozycja zjednoczy się wokół obrony TK? Ważny apel PiS

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek opublikował w mediach społecznościowych komunikat związany z dzisiejszymi wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym.

- „Od rana posłowie Prawa i Sprawiedliwości są zgromadzeni zarówno przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak i w środku budynku, prowadząc aktualnie interwencje. W budynku TK jest także osobiście nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, prowadzący od rana interwencję poselską w związku z próbą nielegalnego przejęcia ostatniej niezależnej od rządu instytucji wymiaru sprawiedliwości”

- napisał.

Parlamentarzysta zaznaczył, że to odpowiedzialność nie tylko jego partii, ale wszystkich ugrupowań opozycyjnych, które kierują się troską o dobro państwa.

- „Dzisiaj miejsce wszystkich ugrupowań patriotycznych, rzeczywiście opozycyjnych wobec bezprawia Tuska, jest przed Trybunałem Konstytucyjnym”

- stwierdził.