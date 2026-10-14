Leon XIV spokojnie spędził noc w Poliklinice Gemelli

„Noc Papieża przebiegła spokojnie. Dalsze informacje zostaną przekazane w ciągu dnia” – poinformowało w środę rano Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej na swoim kanale w Telegramie.

Operacja przebiegła bez powikłań

Leon XIV przeszedł operację we wtorek 13 października w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Jak wynika z wieczornego biuletynu medycznego, lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczolakoraka płuca, podejrzewanego już na podstawie wcześniejszych badań.

Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około trzy godziny, natomiast sam zabieg trwał około 90 minut. Operacja zakończyła się pomyślnie i nie wystąpiły żadne powikłania. Papież prawidłowo wybudził się ze znieczulenia, a po krótkiej obserwacji powrócił do swojego pokoju na dziesiątym piętrze Polikliniki Gemelli.

Modlitwa za Ojca Świętego

We wtorek wieczorem w kaplicy św. Jana Pawła II w Poliklinice Gemelli kard. Baldo Reina, wikariusz generalny diecezji rzymskiej, poprowadził modlitwę różańcową w intencji Leona XIV.

O planowanej operacji Papież poinformował osobiście w niedzielę 11 października, podczas modlitwy Anioł Pański. Poprosił wówczas wiernych o modlitwę.

Ojciec Święty pozostaje pod opieką lekarzy w Poliklinice Gemelli. Kolejne informacje dotyczące jego stanu zdrowia spodziewane są jeszcze dziś.