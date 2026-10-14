Dzień: środa, 14 października 2026 Imieniny: Kaliksta, Liwii, Małgorzaty

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XXVIII tygodnia okresu zwykłego

Kościół

Papież Leon XIV po operacji. Watykan potwierdza: to nowotwór

„Ojciec Święty został poddany, zgodnie z planem, operacji z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Aby zabieg miał charakter radykalny, usunięto dolny płat prawego płuca, stosując technikę wspomaganą obrazowaniem wideo” – informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

1 min czytania
Papież Leon XIV
Papież Leon XIV · fot. Edgar Beltrán, The Pillar  - Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Dr Luigi Carbone i prof. Stefano Margaritora przekazali, że:

„Śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczolakoraka płuca, zgodnie z podejrzeniami wynikającymi z badań przedoperacyjnych”.

Dowiedzieliśmy się, że zabieg trwał około 90 minut, operacja przebiegła pomyślnie i bez żadnych powikłań:

„Po zabiegu Papież prawidłowo się wybudził i po krótkim okresie obserwacji powrócił do swojego pokoju na 10. piętrze”.

Poinformowano też, że w najbliższych dniach przeprowadzone zostaną badania pooperacyjne i szczegółowa diagnostyka guza oraz innych tkanek. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia.

W tych dniach szczególnie pamiętajmy o modlitwie za zdrowie papieża.

Źródło: vaticannews.va/pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej