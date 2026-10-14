Informacje na temat tego ruchu przekazały między innymi Onet, TV Republika i Polsat News. To „ślubowanie” ma się odbyć „wobec” marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wszystko to jest pokłosiem opinii Komisji Weneckiej, która wczoraj przedstawiła opinię na temat obsady Trybunału Konstytucyjnego.

W jej ocenie odebranie ślubowania przez prezydenta ma charakter przede wszystkim ceremonialny, a głowa państwa nie powinna „wykorzystywać” procedury tej w celu kontrolowania prawidłowości wyboru, jakiego dokonał Sejm.

TV Repiblika informuje nieoficjalnie, że dziś ma dojść nie tylko do pseudoślubowania, ale możliwa jest też próba siłowego przejęcia TK. W rozmowie na antenie Radia Republika poseł PiS Mariusz Błaszczak zapewnił, że parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości będą bronić Trybunału „do skutku”. Dodał, że Tusk dokonuje ataku:

„Po pierwsze, żeby w jego mniemaniu zapewnić sobie bezkarność, bo Trybunał Konstytucyjny będzie mu pozwalał (…) na takie poczucie bezkarności”.

Dodatkowo – kolejnym celem ma być prezes NBP Adam Glapiński i w końcu prezydent Karol Nawrocki – w tym pomóc ma właśnie TK, twierdzi Błaszczak.

Co ciekawe, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział na antenie TVN24 wprost, że „ceremonia” z udziałem Berka odbędzie się o godzinie 9:00 w Sejmie i liczy on na to, że pojawi się także prezydent Karol Nawrocki:

„[…] aby mógł wziąć udział w czymś, co jest jego kompetencją, w zakresie tych kompetencji ceremonialnych”.