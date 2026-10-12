Sprawcy działali nieprzerwanie od 2024 roku terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych polskich miast.

Członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej dokonywali oszustw za pomocą szybkich przelewów online z wykorzystaniem kodów jednorazowych, podszywając się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Wstępne ustalenia strat to około 250 tys. zł.

Łącznie w przedmiotowej sprawie funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, w tym 4 mężczyzn i 8 kobiet, w wieku od 21 do 57 lat. Wśród podejrzanych występują 2 obywatele Rosji, obywatel Ukrainy oraz 9 obywateli Polski. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

U sprawców zabezpieczono pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie, biżuterię oraz samochody o łącznej wartości przekraczającej 850 tys. zł.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i wobec 7 sprawców został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Pozostałe osoby zostały objęte dozorami policji.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymania.