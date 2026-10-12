Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”, KO utrzymuje sporą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością – może liczyć na 33,48 proc. głosów. Na tym jednak koniec dobrych wieści.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,55 proc. Podium zamyka z kolei Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą wskazuje 13,29 proc. respondentów.

W Sejmie znalazłaby się także Nowa Lewica (7,80 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (7,33) oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który to ruch ledwo przekracza próg i uzyskuje poparcie 5,28 proc. badanych.

Ugrupowanie Donalda Tuska ma duży problem – poza Sejmem ląduje nie tylko Razem (4,04 proc.), ale także koalicjanci KO – PSL może liczyć tylko na 3,21 proc. głosów, a Polskę 2050 Szymona Hołowni poparło zaledwie 3,21 proc. badanych. 0,27 proc. Polaków wskazało Unię Centrum, a 0,95 proc. „inne partie”.

Oznacza to, że mimo pozostawania zdecydowanym liderem sondaży, KO miałaby ogromny problem jeśli chodzi o utworzenie rządu.