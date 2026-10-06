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Do tego doprowadziły rządy Tuska. Tak Polacy oceniają sytuację w kraju

Badania pokazują coraz większy pesymizm Polaków. Większość z nas przyznaje, że sytuacja w Polsce nie zmierza w dobrą stronę.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

CBOS odnotowuje rekordowo fatalne nastroje Polaków. Już 54 proc. badanych negatywnie ocenia sytuację w kraju. To wzrost negatywnych nastrojów o 7 punktów procentowych w ciągu miesiąca.  Z sytuacji w Polsce zadowolonych jest zaledwie 26 proc. respondentów.  

Pesymistycznie oceniających sytuację w kraju Polaków jest więc dwa razy więcej niż optymistów, a negatywne nastroje rosną w lawinowym tempie. Z pewnością to efekt m.in. rosnących cen, zwłaszcza na stacjach paliw oraz pogarszającego się stanu finansów publicznych.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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