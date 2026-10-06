CBOS odnotowuje rekordowo fatalne nastroje Polaków. Już 54 proc. badanych negatywnie ocenia sytuację w kraju. To wzrost negatywnych nastrojów o 7 punktów procentowych w ciągu miesiąca. Z sytuacji w Polsce zadowolonych jest zaledwie 26 proc. respondentów.

Pesymistycznie oceniających sytuację w kraju Polaków jest więc dwa razy więcej niż optymistów, a negatywne nastroje rosną w lawinowym tempie. Z pewnością to efekt m.in. rosnących cen, zwłaszcza na stacjach paliw oraz pogarszającego się stanu finansów publicznych.