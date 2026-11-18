Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Rzeczpospolitej, aż 71 proc. respondentów przeciwnych jest podwyższaniu przez rząd podatków w celu sfinansowania wyższych świadczeń socjalnych.

Podwyżkę podatków w celu sfinansowania socjalu popiera 25,5 proc. uczestników badania. Niewielki za to jest odsetek osób, które nie mają na ten temat zdania i wynosi on 3,8 proc.

Wyniki te różnią się w zależności od tego, wyborcą jakiej partii jest dany respondent. Co ciekawe jednak, nawet wyborcy szeroko pojętego obozu rządzącego nie zgadzają się na podwyżkę podatków.

Wśród wyborców rządzącej w Polsce koalicji 58 proc. nie chce podwyżki, a przeciwnego zdania jest 35 proc. Podwyżka podatków w celu sfinansowania wyższego socjalu najbardziej popierana jest przez wyborców Lewicy – w tej grupie 57 proc. ankietowanych popiera takie działania, a 41 proc. nie.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku wyborców opozycji. W tej grupie „za” opowiada się jedynie 17 proc., a 82 proc. jest przeciw. Zdecydowanie negatywne zdanie na temat takich rozwiązań mają zarówno wyborcy PiS – 88 proc. na „nie” – jak i Konfederacji, gdzie przeciwników jest aż 98 proc.

Wyniki badania w interesujący sposób kształtują się również w zależności od grup wiekowych. Podwyżkę podatków najchętniej popierają bowiem osoby młode (w wieku od 18 do 29 lat) oraz seniorzy (powyżej 70 lat).

Najmniej zwolenników podwyżka podatków ma w grupie osób od 40 do 59 roku życia.

„Jeśli chodzi o pozostałe przekroje badanych, np. pod względem wykształcenia, płci czy miejsca zamieszkania, widać jedynie niewielkie różnice. Co do zasady: większość Polaków jest przeciwna podwyżkom podatków na finansowanie dodatkowych świadczeń” – czytamy na łamach Rzeczpospolitej.