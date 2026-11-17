Bogucki punktuje Tuska i TVN: „To jest totalna porażka pana premiera”

W poniedziałkowych rozmowach w Belwederze, zorganizowanych z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego, uczestniczyli przedstawiciele większości ugrupowań parlamentarnych, w tym PiS, Konfederacji, Razem, PSL i Polski 2050. Z zaproszenia nie skorzystali natomiast politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz klubu Centrum.

Prezydencki minister ocenił, że postawa ugrupowania premiera podważa szczerość jego wcześniejszych deklaracji dotyczących gotowości do rozmów z prezydentem.

„Jeżeli pan premier Tusk nie jest w stanie wysłać jednego czy dwóch swoich ludzi na spotkanie w Belwederze, gdzie przychodzą także jego koalicjanci, gdzie przychodzą wszystkie inne siły polityczne, to te wszystkie opowieści o jego spotkaniach, chęci, woli spotkania, rozmowy z panem prezydentem są po prostu tylko i wyłącznie manipulacją i intrygą polityczną” – stwierdził minister.

Podczas rozmowy z dziennikarzami przedstawicielka TVN zapytała, czy konflikt wokół Trybunału nie stanowi problemu dla prezydenta Nawrockiego. Odpowiedź Boguckiego była zdecydowana.

„To wy macie kłopot. Totalny kłopot jest wtedy, pani redaktor, że ktoś, kto mówi, że chce rozmawiać, nie przychodzi na rozmowę. I to jest totalny kłopot i totalna porażka pana premiera” – odpowiedział szef KPRP.

Następnie skierował bezpośrednie zarzuty pod adresem TVN.

„Nawet jak w TVN-ie będziecie ich tłumaczyć i pudrować, i bielić, i usprawiedliwiać, i podnosić na piedestał, to fakt jest taki. Premier nikogo nie wysłał i nie chce wysłać, bo nie chce rozmawiać także ze swoimi koalicjantami. Pani redaktor, takie przykre fakty” – powiedział.

Szef Kancelarii Prezydenta zapowiedział jednocześnie kontynuację rozmów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Kolejne spotkanie przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych zaplanowano na środę, 18 listopada.