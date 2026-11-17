„Jesteśmy bankiem centralnym, nie uczestnikiem sporów politycznych” – oświadczył Szałamacha.

Jak wyjaśnił, do NBP wpłynęły sprzeczne dokumenty wskazujące różne osoby uprawnione do reprezentowania Trybunału i dysponowania jego środkami finansowymi. W tej sytuacji bank nie może jednoznacznie ustalić, kto posiada prawo do wydawania dyspozycji płatniczych.

„Nie może być w tym zakresie żadnych dwuznaczności” – zaznaczył przedstawiciel banku centralnego.

Spór jest konsekwencją wydarzeń z 30 października, kiedy Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenia o natychmiastowej przerwie w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego. Obaj zakwestionowali te działania. Dodatkowo 10 listopada Sąd Najwyższy uchylił zarządzenia dotyczące odsunięcia obu sędziów.

Mimo tego konflikt wokół kierownictwa Trybunału nie został zakończony. Do NBP wpłynęły bowiem wzajemnie sprzeczne upoważnienia, co stało się bezpośrednią przyczyną wstrzymania płatności.

„Podkreślamy, że ta decyzja jest całkowicie apolityczna” – zapewnił Szałamacha, wskazując na techniczny charakter zastosowanego rozwiązania.

Blokada obejmuje wszystkie zlecenia płatnicze z rachunków TK, niezależnie od tego, kto je wystawia. NBP podkreśla, że nie zamierza samodzielnie rozstrzygać sporu ustrojowego, a obowiązek przedstawienia jednoznacznych dokumentów dotyczących reprezentacji instytucji spoczywa na samym Trybunale.