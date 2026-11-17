Opozycja oskarża rząd o zamach na Trybunał Konstytucyjny

Wniosek złożony przez klub Rozwój Plus był związany przede wszystkim z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jego autorzy zarzucili rządzącym działania wymierzone w konstytucyjny porządek państwa.

W uzasadnieniu wskazano na „zamach na konstytucyjny organ państwa i odpowiedzialność polityczną rządu za wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym”.

Zdaniem wnioskodawców „doszło do próby podporządkowania Trybunału Konstytucyjnego metodą faktów dokonanych, przy organizacyjnym udziale zaplecza prezesa Rady Ministrów”.

Autorzy dokumentu zarzucili również gabinetowi Tuska gwałtowny wzrost zadłużenia państwa, pogłębiające się problemy ochrony zdrowia, nieskuteczną politykę migracyjną oraz utrzymywanie mediów publicznych w stanie likwidacji.

Kandydatem na nowego premiera był były marszałek Sejmu Marek Jurek. Wnioskodawcy przekonywali, że jednym z najważniejszych zadań przyszłego rządu powinno być „przedstawienie zgodnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej drogi wyjścia z kryzysu instytucjonalnego, a także uspokojenie nastrojów społecznych”.

Do skutecznego odwołania rządu potrzebne było co najmniej 231 głosów. Opozycji zabrakło więc 31 posłów. Wtorkowe głosowanie zakończyło się utrzymaniem gabinetu Donalda Tuska.