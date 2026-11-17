Wczoraj odbył się pogrzeb rodziców i siostry Michała O., który najpierw zamordował najbliższych w Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie strzelał do przypadkowych przechodniów na krakowskim rynku. Nikt z rodziny nie wyrażał jednak gotowości do organizacji pogrzebu samego zamachowca. W takiej sytuacji zająć powinny się tym lokalne władze. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała przedstawił wczoraj jednak inny pomysł..

–„To jest decyzja rodziny. Jeśli ona nie zdecyduje się odebrać ciała i zrobić tego pochówku, to będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało takiego pogrzebu, tylko żeby przekazać to ciało na cele medyczne, na cele naukowe”

– ogłosił.

Włodarz zapowiedział skierowanie do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pytań o zainteresowanie uczelni potencjalnym przyjęciem ciała do badań.

Reaguje babcia zamachowca

Prawdopodobnie jednak plany te nie zostaną zrealizowane. Radio ESKA donosi, że babcia 24-latka sprzeciwiła się przekazaniu jego ciała do celów naukowych i planuje skierować wniosek o wydanie jej ciała, by zorganizować pogrzeb.