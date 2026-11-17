Gerry O’Connell z America Magazine (miesięcznik amerykańskich jezuitów, z którym związany jest m.in. znany z propagowania agendy ruchów LGBT o. James Martin), w kontekście braku kapłanów pytał papieża o postulat wyświęcania żonatych mężczyzn. W odpowiedzi Leon XIV wskazał, że to jedynie jedno z proponowanych rozwiązań.

– „Jednym z proponowanych rozwiązań jest to, o którym Pan mówi. Nie jest ono jedyne, a w niektórych częściach Kościoła może powodować podziały, ponieważ nie wszyscy je akceptują. Jak wielokrotnie wyjaśniałem w ciągu tego krótkiego półtora roku, mniej więcej, odkąd jestem Papieżem, jednym z moich priorytetów jest przede wszystkim umacnianie jedności i komunii między nami, członkami Kościoła”

– oświadczył Leon XIV.

Przypomniał, że „papież nie zmienia doktryny Kościoła”.

– „Być może w przyszłości niektóre rzeczy się zmienią. Na razie jednak uważam, że ważną częścią mojej posługi w Kościele jest uzdrawianie i jednoczenie ludzi. To trochę jak w przypadku polaryzacji wokół kwestii politycznych wewnątrz Kościoła w niektórych krajach, o której już mówiliśmy. Przede wszystkim spotkajmy się razem. Zastanówmy się, jakie powinny być nasze priorytety. Potem zobaczymy, jak iść dalej”

– zachęcił.

Ocenił, że „na razie to wystarczy, ponieważ kwestia żonatych mężczyzn wśród duchowieństwa jest złożona”.

Abdykacja w przypadku choroby?

Sylwia Wysocka z Polskiej Agencji Prasowej, w kontekście ostatniej operacji papieża pytała, czy podobnie jak poprzednik, podpisał on dokument, w którym zrzekł się urzędu na wypadek zapadnięcia w śpiączkę.

– „Nie. Na razie nie widzę takiej potrzeby, dzięki Bogu. Prawo kanoniczne zawiera już kilka przepisów dotyczących tej kwestii. To jest w rękach Boga, jak powiedziałem przed wyborem na Papieża. Ufam Mu. Być może kiedyś to zrobię, myślę. Ale na razie nie widzę takiej potrzeby”

– wyjaśnił Leon XIV.

Co z Mszą trydencką?

O ewentualne złagodzenie przepisów zawartych w Traditionis custodes pytał papieża Jean-Marie Guénois z „Le Figaro”.

– „ Traditionis custodes było decyzją Papieża Franciszka i nadal będziemy się do niej stosować. Dokument ten przewiduje możliwość udzielenia dyspensy lub zezwolenia na sprawowanie Mszy św. według dawnego rytu, Vetus Ordo. Dlatego, jeszcze raz, dla jedności Kościoła, zdecydowana większość katolików na świecie sprawuje liturgię w rycie Soboru Watykańskiego II, rycie Pawła VI, i nadal będziemy tak czynić. Ci, którzy chcą wystąpić o dyspensę, mają taką możliwość”

– powiedział papież.