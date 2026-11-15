Polak nuncjuszem w Indiach. „Kraj wielkiej nadziei Kościoła”

Po ogłoszeniu 14 listopada nominacji na nuncjusza apostolskiego w Indiach abp Waldemar Stanisław Sommertag powiedział Vatican News, że nominacja zastała go w Gwinei Bissau, gdzie od 2022 r. pełni funkcję nuncjusza i gdzie omawia sprawy Kościoła w Afryce Zachodniej podczas spotkania z konferencjami biskupów Senegalu, Mauretanii, Wysp Zielonego Przylądku i Gwinei Bissau.

Indie – kraj wyzwań i wielkiej nadziei

Abp Sommertag wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu za zaufanie i skierowanie do tak wymagającej misji. „Indie to kraj wielkich wyzwań, również ze względu na sytuację w całym świecie i w Azji. To także bastion wielu powołań” – mówi nuncjusz.

„Wiemy, że bardzo dużo księży i sióstr zakonnych pochodzi z Indii, więc jest to również część świata, która jest pełna nadziei dla Kościoła powszechnego” – podkreśla.

Zawierzenie wielkim patronom

Abp Sommertag wyznaje, że swoją nową misję powierza wielkim patronom Indii – św. Tomaszowi Apostołowi oraz św. Matce Teresie, „która ofiarowała swoje życie dla biednych. Ona jest patronką tego kraju i wszystkich sytuacji, problemów, radości i cierpień, które przeplatają się w każdym życiu każdego kraju, w każdej sytuacji życiowej” – dodaje.

Modlitwa za Radio Watykańskie

Nowy nuncjusz informuje, że pracę w Indiach powinien rozpocząć w ciągu kilku tygodni. Jednocześnie prosi o modlitwę czytelników Vatican News i słuchaczy Radia Watykańskiego.

„Powierzam Panu Bogu misję, jak również udzielam błogosławieństwa tym, którzy słuchają Radia Watykańskiego” – mówi abp Sommertag, prosząc o jedność i wspólnotę modlitwy w Chrystusie, który jest prawdziwą Drogą, Prawdą i Życiem.

W służbie dyplomatycznej od 2000 roku

Abp Waldemar Stanisław Sommertag urodził się w Więcborku w 1968 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 r., a do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej został przyjęty siedem lat później.

W 2018 roku został mianowany nuncjuszem apostolskim w Nikaragui. Cztery lata później, w 2022 roku, powierzono mu misję nuncjusza apostolskiego w Senegalu, Republice Zielonego Przylądka, Gwinei Bissau i Mauretanii.

Oprócz języka polskiego zna włoski, niemiecki, rosyjski, angielski i hiszpański.