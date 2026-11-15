Legendarny bramkarz polskiej reprezentacji komentował mecz z Rumunią na kanale „Super Expressu”.

– „Grały dwie trzecioligowe drużyny europejskie. Dużo chaosu, dużo zamieszania i te wszystkie sytuacje, które były, to były po ewidentnych błędach, czy z jednej, czy z drugiej strony. Po prostu na to nie można patrzeć”

– stwierdził.

Tomaszewski skierował nietypowy apel do parlamentarzystów.

– „Jeszcze raz apeluję do polskiego parlamentu, żeby zabronił transmisji meczów Ligi Mistrzów i tych najlepszych drużyn światowych oraz europejskich, bo to, co w tej chwili jest w wykonaniu polskiej drużyny, to jest po prostu futbolowa pornografia”

– powiedział.

Czy powinno dojść do zmiany selekcjonera? Rozmówca „Super Expressu” liczy na litość ze strony prezesa PZPN.

– „Tylko siąść, powiedzieć prawdę i się rozpłakać. Może się ktoś nad nami zlituje. A w tym momencie jest to prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej”

– podkreślił.