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Sport

„Futbolowa pornografia”. Tomaszewski nie wytrzymał po kolejnym blamażu reprezentacji

Reprezentacja Polski w piłkę nożna przegrała wczoraj 1:2 z Rumunią, tracąc szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów. Podopieczni Jana Urbana w koszmarnym stylu przegrali w tym roku wszystkie mecze wyjazdowe. „To jest po prostu futbolowa pornografia” – komentuje Jan Tomaszewski.

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Fot. screenshot: YouTube (Super Express Sport)
Fot. screenshot: YouTube (Super Express Sport)

Legendarny bramkarz polskiej reprezentacji komentował mecz z Rumunią na kanale „Super Expressu”. 

– „Grały dwie trzecioligowe drużyny europejskie. Dużo chaosu, dużo zamieszania i te wszystkie sytuacje, które były, to były po ewidentnych błędach, czy z jednej, czy z drugiej strony. Po prostu na to nie można patrzeć”

– stwierdził.

Tomaszewski skierował nietypowy apel do parlamentarzystów.

– „Jeszcze raz apeluję do polskiego parlamentu, żeby zabronił transmisji meczów Ligi Mistrzów i tych najlepszych drużyn światowych oraz europejskich, bo to, co w tej chwili jest w wykonaniu polskiej drużyny, to jest po prostu futbolowa pornografia”

– powiedział.

Czy powinno dojść do zmiany selekcjonera? Rozmówca „Super Expressu” liczy na litość ze strony prezesa PZPN.

– „Tylko siąść, powiedzieć prawdę i się rozpłakać. Może się ktoś nad nami zlituje. A w tym momencie jest to prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej”

– podkreślił.

Źródło: Se.pl, Fronda.pl

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