Do pożaru doszło w budynku warsztatu samochodowego przy ul. Świętego Idziego. Na miejsce skierowano strażaków z Krakowa i okolicznych gmin.

– „Na ten moment działania gaśnicze mamy już zakończone”

– przekazał w rozmowie z Polsat News kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Jak wyjaśnił, zaangażowanie tak dużej liczby strażaków było konieczne z uwagi na niewydolność sieci hydrantowej.

– „(…) dowoziliśmy wodę z kilku punktów czerpania z okolicznych miejscowości”

– wskazał.

Ranna druhna

Strażak przekazał, że ranna została druhna OSP, którą przewieziono do szpitala. Kobieta doznała „delikatnych urazów” i szybko została wypisana.

Rozmówca Polsat News zaznaczył, że akcja przebiegała sprawnie i zakończyła się sukcesem.

– „W głównej fazie skupialiśmy się, żeby z tego warsztatu wyprowadzić jak najwięcej samochodów z garaży, które były i to nam się udało, więc tutaj możemy powiedzieć, że o takim sukcesie, że te samochody po prostu nie spłonęły, że ten pożar został opanowany bardzo szybko”

– powiedział.