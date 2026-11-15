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Pożar pod Krakowem. Ranna druhna OSP

22 zastępy straży pożarnej walczyły w kluczowym momencie z pożarem, który wybuchł wczoraj wieczorem w Giebułtowie pod Krakowem. W czasie trwającej całą noc akcji ranna została druhna Ochotniczej Straży Pożarnej.

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Fot. screenshot: X.com (@KrakowskiKurier)
Fot. screenshot: X.com (@KrakowskiKurier)

Do pożaru doszło w budynku warsztatu samochodowego przy ul. Świętego Idziego. Na miejsce skierowano strażaków z Krakowa i okolicznych gmin. 

– „Na ten moment działania gaśnicze mamy już zakończone”

– przekazał w rozmowie z Polsat News kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Jak wyjaśnił, zaangażowanie tak dużej liczby strażaków było konieczne z uwagi na niewydolność sieci hydrantowej. 

– „(…) dowoziliśmy wodę z kilku punktów czerpania z okolicznych miejscowości”

– wskazał.

Ranna druhna 

Strażak przekazał, że ranna została druhna OSP, którą przewieziono do szpitala. Kobieta doznała „delikatnych urazów” i szybko została wypisana. 

Rozmówca Polsat News zaznaczył, że akcja przebiegała sprawnie i zakończyła się sukcesem.

 – „W głównej fazie skupialiśmy się, żeby z tego warsztatu wyprowadzić jak najwięcej samochodów z garaży, które były i to nam się udało, więc tutaj możemy powiedzieć, że o takim sukcesie, że te samochody po prostu nie spłonęły, że ten pożar został opanowany bardzo szybko”

– powiedział.

 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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