Woźniakowski: „Prokuratura i prokuratorzy NIE ZNAJĄ PRAWA”

12 listopada funkcjonariusze Policji pojawili się w siedzibie Telewizji Republika, aby doręczyć postanowienia Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dotyczące wydania nagrań i dokumentów związanych z wydarzeniami przed Trybunałem Konstytucyjnym z 16 października.

Śledczy zażądali zapisów programu, danych z systemów emisyjnych i systemu przygotowywania pasków informacyjnych, a także części dokumentacji dotyczącej organizacji pracy redakcji.

Do sprawy odniósł się na Facebooku Artur Woźniakowski.

„Taka ciekawostka. Prokuratura przyszła do Republiki i zarządała materiałów które zostały wyemitowane” – napisał (pisownia oryginalna).

Następnie przedstawił swoją ocenę działań śledczych.

„Okazuje się że prokuratura i prokuratorzy NIE ZNAJĄ PRAWA” – stwierdził.

Autor wpisu przypomniał o rozporządzeniu KRRiT z 28 września 2017 roku, regulującym sposób utrwalania i przechowywania audycji przez nadawców.

Zwrócił uwagę, że przepisy przewidują obowiązek udostępnienia nagrań na żądanie przewodniczącego KRRiT w terminie siedmiu dni.

„KRRiT nie ma też stałego, bieżącego dostępu do archiwów nadawców: dostaje nagranie dopiero na żądanie, z 7-dniowym terminem” – wyjaśniał Woźniakowski.

Przypomniał również o art. 20a ustawy o radiofonii i telewizji, który przyznaje prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określone uprawnienia do żądania zapisów audycji oraz przekazów handlowych.

Na tej podstawie sformułował konkretny zarzut wobec prokuratury.

„Wystarczyłoby że prokuratura zwróciła by się w tej sprawie do KRRiT albo do prezesa UOKiK i by te materiały dostała” – stwierdził.

Autor wpisu wskazał też na ustawowy okres obowiązkowej archiwizacji.

„Po upływie 28 dni ustawa nie wymaga już przechowywania nagrań” – napisał.

To stwierdzenie wymaga jednak uzupełnienia. Artykuł 20 ustawy o radiofonii i telewizji stanowi, że jeżeli zapis audycji jest przedmiotem postępowania przed organem państwowym, należy przechowywać go również po upływie 28 dni, aż do zakończenia postępowania.

Woźniakowski zakończył swój komentarz wyjątkowo ostrą oceną kompetencji śledczych.

„Wtedy by wiedziała czy doszło do popełnienia przestępstwa, ale to niestety wymaga zatrudnienia kompetentnych ludzi w prokuraturze” – napisał, odnosząc się do możliwości uzyskania materiałów za pośrednictwem wskazanych urzędów.

Pozostaje też pytanie o proporcjonalność działań prokuratury. Dlaczego poza nagraniami wyemitowanego programu śledczy zażądali również dokumentacji pracowniczej, grafików oraz danych użytkowników systemów redakcyjnych?

Dyrektor programowy Republiki Michał Rachoń zdecydowanie sprzeciwił się ewentualnemu przekazywaniu sprzętu zawierającego materiały redakcyjne.

„Nie wydamy ani pół dysku, na którym znajdują się tajemnice dziennikarskie” – oświadczył.

Wątpliwości podnoszone przez Woźniakowskiego dotyczą nie tylko znajomości przepisów, lecz także sposobu korzystania przez organy ścigania z przysługujących im uprawnień.