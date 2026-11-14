Trzy mocarstwa nuklearne przy jednym stole

Spotkanie zaplanowano na czwartek, 19 listopada, przy okazji szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Shenzhen. Jeśli dojdzie do skutku, będzie to pierwsze tego rodzaju trójstronne spotkanie przywódców USA, Rosji i Chin.

Rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales potwierdziła, że jednym z najważniejszych tematów będzie przyszłość światowej kontroli zbrojeń jądrowych.

„Prezydent jasno dał do zrozumienia, że wśród innych tematów zamierza omówić ograniczenie broni nuklearnej na świecie, której rozprzestrzenianie się uważa za bardzo niebezpieczne” – powiedziała.

Waszyngton nie oczekuje jednak natychmiastowego przełomu.

„Nie spodziewamy się osiągnięcia żadnego porozumienia” – przyznał wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji, cytowany przez Reutersa.

Urzędnik podkreślił, że rozmowy mogą stanowić początek dłuższego procesu negocjacyjnego.

„Mamy nadzieję, że to początek rozmowy, która w przyszłości może przynieść rezultaty” – zaznaczył.

Największe trudności mogą dotyczyć stanowiska Pekinu. Chiny od lat odmawiają przystąpienia do trójstronnych negocjacji rozbrojeniowych, argumentując, że rosyjskie i amerykańskie arsenały nuklearne są znacznie większe od chińskiego.

„Nadszedł czas, aby Chiny zasiadły do stołu dorosłych i zaczęły prowadzić poważne rozmowy o poważnych sprawach” – ocenił przedstawiciel Białego Domu.

Szczególną uwagę zwraca natomiast decyzja dotycząca wojny na Ukrainie.

„Odbyliśmy ostatnio wiele spotkań z Rosjanami, ale Chiny nie są tak naprawdę częścią tego procesu, dlatego nie wydaje się właściwe, aby dyskutować tam o Ukrainie” – wyjaśnił amerykański urzędnik.

Biały Dom wskazuje, że negocjacje dotyczące zakończenia rosyjskiej agresji prowadzone są odrębnym kanałem dyplomatycznym.