Jak podają media, sprawą zajęły się prokuratura i sąd, a postępowanie trwało kilka lat. Pozostaje pytanie, czy polski wymiar sprawiedliwości nie zatracił poczucia proporcji, poświęcając tyle uwagi metodom prowadzenia zajęć na uczelni rolniczej, podczas gdy społeczeństwo oczekuje przede wszystkim sprawnego ścigania poważnych przestępstw.

Pięć lat zakazu nauczania za karpie

10 listopada Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy uznał Hannę L. za winną znęcania się nad 18 karpiami podczas zajęć prowadzonych 14 i 15 listopada 2022 roku.

Według ustaleń sądu ryby były przetrzymywane w nadmiernym zagęszczeniu, w wodzie zanieczyszczonej krwią, a następnie uśmiercone bez wcześniejszego ogłuszenia. Sąd zakwestionował również wykorzystanie zwierząt bez wymaganej zgody komisji etycznej.

Orzeczono sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na dwa lata, 5 tys. zł grzywny, 10 tys. zł nawiązki oraz pięcioletni zakaz prowadzenia zajęć dydaktycznych związanych z wykorzystywaniem zwierząt.

Hanna L. nie przyznawała się do winy. Podczas procesu przekonywała, że stosowała metody wynikające z jej wieloletniego doświadczenia zawodowego.

„Nie wyobrażam sobie, żeby można było znęcać się nad zwierzętami i pracować w tej samej dziedzinie 45 lat” – mówiła podczas rozprawy w październiku 2025 roku.

Warto podkreślić, że wcześniejsze postępowanie dyscyplinarne przeprowadzone na Uniwersytecie Rolniczym nie wykazało nieprawidłowości w jej pracy.

Sprawę nagłośniła Fundacja Viva!, która zawiadomiła prokuraturę, a następnie występowała w procesie jako oskarżyciel posiłkowy.

Uczelnia rolnicza nie jest przecież muzeum zoologicznym. Jej zadaniem jest kształcenie przyszłych lekarzy weterynarii, którzy muszą poznawać anatomię, choroby i sposoby postępowania ze zwierzętami. Trudno wymagać, aby cała praktyczna edukacja sprowadzała się do oglądania prezentacji komputerowych.

Jeśli metody prowadzenia zajęć były niewłaściwe, należało je ocenić i poprawić. Czy jednak konieczne było angażowanie prokuratury, prowadzenie wieloletniego procesu karnego i odsuwanie doświadczonej specjalistki od części działalności dydaktycznej aż na pięć lat?

Polacy mają prawo oczekiwać, że prokuratura i sądy będą przede wszystkim sprawnie zajmować się najpoważniejszymi przestępstwami, zwłaszcza tymi, które bezpośrednio zagrażają życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli. Tymczasem obserwowanie, z jaką determinacją aparat państwa potrafi prowadzić sprawę dotyczącą 18 karpi, może rodzić uzasadnione pytania o hierarchię priorytetów wymiaru sprawiedliwości.

Państwo powinno chronić obywateli, a nie sprawiać wrażenie, że znacznie łatwiej jest mu ścigać wykładowczynię akademicką niż skutecznie rozwiązywać problemy najgroźniejszej przestępczości.

Taki sposób działania instytucji publicznych może być odbierany jako nękanie ludzi wieloletnimi postępowaniami, nawet jeżeli formalnie organy ścigania realizują ustawowe obowiązki.

Do sprawy odniósł się poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo.

„Tak, dobrze czytacie! W Krakowie właśnie zapadł historyczny wyrok. Była wykładowczyni Uniwersytetu Rolniczego dostała 6 miesięcy odsiadki w zawieszeniu, 15 tysięcy złotych po kieszeni i 5-letni zakaz wykonywania zawodu” – napisał na X.

Polityk zestawił sprawę karpi z postępowaniami dotyczącymi groźnych przestępców i głośnych sporów politycznych.

„W Polsce strach dziś tknąć karpia albo sądową choinkę, bo państwo zmieli Cię od razu. Ale jeśli jesteś groźnym recydywistą albo grasz w pierwszej lidze politycznej awantury, śpij spokojnie. Temida ma pilniejsze rzeczy na głowie” – ironizował.

„Kolejny raz, śmiać się czy płakać?” – pytał Pejo.