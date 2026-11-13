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Skandal

To tam naprawdę padło! Na antenie „mediów publicznych” porównano prezydenta do… Łukaszenki

Do kolejnego niebywałego skandalu doszło na antenie TVP Info w likwidacji. Wojciech Szeląg zaczął w siłowo przejętej telewizji „publicznej” porównywać głowę państwa polskiego do dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenki.

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Fot. screenshot: YouTube (Bart Staszewski)
Fot. screenshot: YouTube (Bart Staszewski)

Szeląg komentował wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego z 11 listopada, w czasie którego głowa państwa krytycznie odniosła się do pracy ministra finansów i gospodarki Andrzej Domańskiego.  

– „Dowiedzieliśmy się też, że Andrzej Domański jest fatalnym ministrem finansów. Wiesz co, zupełnie przypadkiem, akurat dziś w mediach społecznościowych widziałem zapis narady prezydenta Aleksandra Łukaszenki z jego ministrami i on ich tam beszta za to, że wzrosła cena kartofli na Białorusi. Ja mam wrażenie, że coś z tej atmosfery było dzisiaj na placu Piłsudskiego. Niestety, takie besztanie, to jest zły minister, prawda?”

– wypalił.

To okazało się zbyt wiele nawet jak dla współprowadzącej program.

– „Wojtku, przepraszam cię, ale nie chcę żeby takie porównania padały na antenie”

– zaprotestowała dziennikarka.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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