Szeląg komentował wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego z 11 listopada, w czasie którego głowa państwa krytycznie odniosła się do pracy ministra finansów i gospodarki Andrzej Domańskiego.

– „Dowiedzieliśmy się też, że Andrzej Domański jest fatalnym ministrem finansów. Wiesz co, zupełnie przypadkiem, akurat dziś w mediach społecznościowych widziałem zapis narady prezydenta Aleksandra Łukaszenki z jego ministrami i on ich tam beszta za to, że wzrosła cena kartofli na Białorusi. Ja mam wrażenie, że coś z tej atmosfery było dzisiaj na placu Piłsudskiego. Niestety, takie besztanie, to jest zły minister, prawda?”

– wypalił.

To okazało się zbyt wiele nawet jak dla współprowadzącej program.

– „Wojtku, przepraszam cię, ale nie chcę żeby takie porównania padały na antenie”

– zaprotestowała dziennikarka.