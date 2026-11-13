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Polityka

Pakt senacki na prawicy. Krzysztof Bosak o patronacie prezydenta

Jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak na 60 proc. ocenia szanse na powstanie prawicowego paktu senackiego. To zaproponowana przez PiS formuła, która pozwoliłaby obecnej opozycji zdobyć większość w Senacie po kolejnych wyborach parlamentarnych.

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Fot. za: X.com (@krzysztofbosak)
Fot. za: X.com (@krzysztofbosak)

O pomysł paktu senackiego na prawicy, mającego być odpowiedzią na pakt senacki ugrupowań tworzących obecnie rząd, wicemarszałek Bosak był pytany przez red. Bogdana Rymanowskiego w programie „Rymanowski Live” na jego kanale.

– „To więcej niż 50, ale ciągle dalej do 100. Mam nadzieję, że Karol Nawrocki będzie patronem, bo jest ogromny autorytet prezydenta, to dało się też wyczuć na Marszu Niepodległości i myślę, wiem, że prezydent czuje też swoją odpowiedzialność za budowanie tego rodzaju porozumienia”

– stwierdził prezes Ruchu Narodowego.

Jednocześnie polityk negatywnie wypowiedział się na temat zaproponowanej przez prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego wspólnej listy prawicy w wyborach do Sejmu. W ocenie Bosaka, „byłby to prezent dla Donalda Tuska”.

– „Taka lista z pewnością przegrałaby wybory, gubiąc wyborców, którzy nie są zainteresowani głosem albo na Brauna, albo na Kaczyńskiego, albo na nas”

– ocenił.

 

Źródło: DoRzeczyy.pl, Fronda.pl

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