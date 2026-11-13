W czasie ostatniego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Karol Nawrocki zaprotestował przeciwko próbie siłowego przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez obóz rządzący. Premier Donald Tusk zaproponował wówczas głowie państwa spotkanie w cztery oczy. Karol Nawrocki wyraził gotowość na takie spotkanie, wskazał jednak na warunki, których spełnienie miałoby wykazać dobrą wolę przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Te warunki to odwołanie kordonu policji sprzed siedziby TK i umożliwienie pełnienia obowiązków jego legalnym sędziom, w tym prezesowi i wiceprezesowi.

Warunków tych rządzący nie spełnili, w związku z czym dotychczas prezydent nie skierował do premiera zaproszenia na spotkanie. Wykorzystać to postanowił Donald Tusk, który pokusił się o nietypowy ruch w czasie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie.

– „Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie nie czekając dłużej chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed wigilią, porozmawiajmy”

– powiedział.

Niedługo po tym wyciągnięciu ręki w rzekomym geście pojednania, premier zaczął atakować prezydenta w mediach społecznościowych.

Ociepa: tryb PR-owy

O temat spotkania prezydenta z premierem na antenie RMF24 pytany był poseł PiS Marcin Ociepa.

– „Rozmowa między politykami ma sens, jeśli jest oparta o warunki. Nie chodzi o to, żeby panowie się przyjaźnili”

– zauważył.

– „Panowie powinni się spotkać. Powinni współpracować. Ale nie chodzi o jedność wokół byle czego, byle jaką jedność. Musi być porządek rzeczy – nie może być w oparciu o udawaną przyjaźń”

– dodał.

Parlamentarzysta zaznaczył, że prezydent chce spotkać się z premierem, ale „nie w trybie PR-owym”.

Prezydent w Warszawie, premier w Szczecinie

Poseł Ociepa mówił też o nieobecność premiera Tuska na centralnych obchodach 11 listopada w Warszawie.

– „Mieliśmy 11 listopada, Święto Niepodległości. Miejsce polskiego prezydenta i polskiego premiera jest na trybunie honorowej na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Karol Nawrocki był. Gdzie był polski premier w dniu Święta Niepodległości?”

– pytał retorycznie gość RMF24.