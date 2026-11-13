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Polityka

Zarzuty wobec Bartoszewskiego. Będzie dymisja wiceministra?

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL potwierdził, że do premiera trafił już wniosek o dymisję Władysława Teofila Bartoszewskiego z urzędu wiceministra spraw zagranicznych. To pokłosie zarzutów dot. przywłaszczenia ogromnego majątku, jakie politykowi PSL przedstawiła prokuratura.

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Fot. screenshot: YouTube (RMF24)
Fot. screenshot: YouTube (RMF24)

O odejście Bartoszewskiego z resortu dyplomacji reprezentant ludowców był pytany na antenie TVN24.

– „Prawdopodobnie tak, ale wszystko w rękach premiera”

– powiedział wicemarszałek Zgorzelski.

Zaznaczył, że do szefa rządu trafił już wniosek o dymisję i teraz to od Donalda Tuska zależy decyzja. 

Poważne zarzuty

Prokuratura podejrzewa wiceministra spraw zagranicznych o przywłaszczenie mienia, które zostało mu powierzone w celu zarządzania. Chodzi o 6,6 mln zł, milion funtów brytyjskich i 405 tys. euro. Polityk nie przyznaje się do zarzutów. 

– „Będę bronił prawdy i swojego dobrego imienia w każdej instancji, tak długo, jak będzie to konieczne”

– zapowiedział.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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