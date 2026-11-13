Polska wraca do niezależnego organu nadzorującego funkcjonowanie całego systemu Narodów Zjednoczonych po ponad 20 latach. Rosja z kolei traci miejsce, które zajmowała nieprzerwanie od niemal 60 lat.

„Konkurencja była bardzo ostra, wygraliśmy jednym głosem” – poinformował stały przedstawiciel RP przy ON Krzysztof Szczerski.

Dowiedzieliśmy się, że Polskę poparło 95 państw. Głosowanie było tajne. Wiemy już tez, że przedstawicielem Polski we Wspólnej Jednostce Kontrolnej będzie Jakub Chmielewski – jego kadencja obejmie lata 2028-2032.