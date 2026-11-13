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PiS organizuje Szczyt Medyczny. Czarnek: Rząd Tuska doprowadza polską ochronę zdrowia do katastrofy!

„Minister zdrowia lekceważy przedstawicieli szpitali powiatowych, rząd Donalda Tuska doprowadza polską ochronę zdrowia do katastrofy!” - napisał na x.com prof. Przemysław Czarnek.

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Prof. Przemysław Czarnek
Prof. Przemysław Czarnek · fot. Flickr.com/PiS

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera podkreśla:

„NFZ z rekordową dziurą finansową. Szpitale bez pieniędzy. Odwoływane operacje, zamykane oddziały, ograniczane przyjęcia pacjentów. Za tę zapaść płacą Polacy - swoim zdrowiem i życiem!”.

W obliczu tak ogromnych problemów prof. Czarnek pyta:

„Gdzie jest minister zdrowia? Gdzie jest odpowiedzialność rządu?”.

Dodał, że PiS nie ucieka od problemów i jutro on sam wspólnie z szefem klubu PiS Mariuszem Błaszczakiem i byłą minister zdrowia Katarzyną Sójką organizuje Szczyt Medyczny:

„Blisko 100 szpitali odpowiedziało na nasze zaproszenie. Chcemy rozmawiać z tymi, którzy każdego dnia mierzą się z dramatyczną sytuacją w ochronie zdrowia”.

Polityk podkreślił, że PiS nie będzie bezczynnie patrzeć na to:

„[…]  jak upadają kolejne szpitale, a Polacy tracą dostęp do leczenia”.

Na koniec zapowiedział:

„Naszym celem jest zapewnienie szpitalom stabilnego finansowania, przywrócenie dostępności świadczeń i skrócenie kolejek do lekarzy!”.

aaa

Źródło: x.com

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