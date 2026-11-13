Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera podkreśla:
„NFZ z rekordową dziurą finansową. Szpitale bez pieniędzy. Odwoływane operacje, zamykane oddziały, ograniczane przyjęcia pacjentów. Za tę zapaść płacą Polacy - swoim zdrowiem i życiem!”.
W obliczu tak ogromnych problemów prof. Czarnek pyta:
„Gdzie jest minister zdrowia? Gdzie jest odpowiedzialność rządu?”.
Dodał, że PiS nie ucieka od problemów i jutro on sam wspólnie z szefem klubu PiS Mariuszem Błaszczakiem i byłą minister zdrowia Katarzyną Sójką organizuje Szczyt Medyczny:
„Blisko 100 szpitali odpowiedziało na nasze zaproszenie. Chcemy rozmawiać z tymi, którzy każdego dnia mierzą się z dramatyczną sytuacją w ochronie zdrowia”.
Polityk podkreślił, że PiS nie będzie bezczynnie patrzeć na to:
„[…] jak upadają kolejne szpitale, a Polacy tracą dostęp do leczenia”.
Na koniec zapowiedział:
„Naszym celem jest zapewnienie szpitalom stabilnego finansowania, przywrócenie dostępności świadczeń i skrócenie kolejek do lekarzy!”.
aaa
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