Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera podkreśla:

„NFZ z rekordową dziurą finansową. Szpitale bez pieniędzy. Odwoływane operacje, zamykane oddziały, ograniczane przyjęcia pacjentów. Za tę zapaść płacą Polacy - swoim zdrowiem i życiem!”.

W obliczu tak ogromnych problemów prof. Czarnek pyta:

„Gdzie jest minister zdrowia? Gdzie jest odpowiedzialność rządu?”.

Dodał, że PiS nie ucieka od problemów i jutro on sam wspólnie z szefem klubu PiS Mariuszem Błaszczakiem i byłą minister zdrowia Katarzyną Sójką organizuje Szczyt Medyczny:

„Blisko 100 szpitali odpowiedziało na nasze zaproszenie. Chcemy rozmawiać z tymi, którzy każdego dnia mierzą się z dramatyczną sytuacją w ochronie zdrowia”.

Polityk podkreślił, że PiS nie będzie bezczynnie patrzeć na to:

„[…] jak upadają kolejne szpitale, a Polacy tracą dostęp do leczenia”.

Na koniec zapowiedział:

„Naszym celem jest zapewnienie szpitalom stabilnego finansowania, przywrócenie dostępności świadczeń i skrócenie kolejek do lekarzy!”.

aaa