Informacje na temat spotkania przekazała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dowiedzieliśmy się, że decyzji w sprawie stałej bazy w Polsce mamy się spodziewać 3 lub 4 grudnia. Wtedy prezydent Donald Trump ma zapoznać się z dokumentem po trwającym pół roku przeglądzie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.

Szef MON przekonywał po spotkaniu z Petem Hegsethem przekonywał, że jeśli chodzi o Pentagon – jest „zielone światło” dla powstania wspomnianej bazy USA w Polsce. Sobkowiak-Czarnecka wspomniała też, że jesteśmy blisko poznania jej lokalizacji. Na ten moment wiadomo jedynie, że chodzi o Polskę zachodnią.