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USA

Co ze stałą bazą USA w Polsce? Padła data

Kierownictwo resortu obrony narodowej spotkało się wczoraj w Waszyngtonie z szefem Pentagonu Petem Hegsethem. W trakcie rozmów pojawiła się między innymi kwestia stałej obecności wojsk USA w Polsce.

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Żołnierze USA i Polski
Żołnierze USA i Polski · fot. U.S. Army National Guard photo by Sgt. Anna Churco, Wikimedia Commons, domena publiczna

Informacje na temat spotkania przekazała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dowiedzieliśmy się, że decyzji w sprawie stałej bazy w Polsce mamy się spodziewać 3 lub 4 grudnia. Wtedy prezydent Donald Trump ma zapoznać się z dokumentem po trwającym pół roku przeglądzie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.

Szef MON przekonywał po spotkaniu z Petem Hegsethem przekonywał, że jeśli chodzi o Pentagon – jest „zielone światło” dla powstania wspomnianej bazy USA w Polsce. Sobkowiak-Czarnecka wspomniała też, że jesteśmy blisko poznania jej lokalizacji. Na ten moment wiadomo jedynie, że chodzi o Polskę zachodnią.

 

 

Źródło: PAP

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