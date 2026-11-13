Informacje na temat spotkania przekazała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dowiedzieliśmy się, że decyzji w sprawie stałej bazy w Polsce mamy się spodziewać 3 lub 4 grudnia. Wtedy prezydent Donald Trump ma zapoznać się z dokumentem po trwającym pół roku przeglądzie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.
Szef MON przekonywał po spotkaniu z Petem Hegsethem przekonywał, że jeśli chodzi o Pentagon – jest „zielone światło” dla powstania wspomnianej bazy USA w Polsce. Sobkowiak-Czarnecka wspomniała też, że jesteśmy blisko poznania jej lokalizacji. Na ten moment wiadomo jedynie, że chodzi o Polskę zachodnią.
Today, I met with my Polish counterpart, Deputy Prime Minister and Minister of National Defense Władysław Kosiniak-Kamysz, at the Pentagon. We discussed Poland’s leadership in NATO, including support of NATO 3.0 objectives, and signed a Statement of Intent on strengthening of defense industry cooperation.
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2026
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