Mundurowi odpowiedzieli strzałami ostrzegawczymi, a następnie zatrzymali podejrzanego. Według wstępnych informacji napastnik posługiwał się bronią hukową. Nikt nie odniósł obrażeń.

Szczegóły zajścia

Jak poinformował młodszy aspirant Jakub Mirochna z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, służby otrzymały zgłoszenie dotyczące podejrzanie zachowującego się mężczyzny.

„Kilka minut po godzinie 13.00 wpłynęło do nas zawiadomienie, z którego wynikało, że w okolicy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie ma się poruszać mężczyzna, który ma mieć w ręce przedmiot przypominający broń” – przekazał policjant w rozmowie z TVN24.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy. Według wstępnych ustaleń 39-latek oddał w ich kierunku dwa strzały.

Policjanci odpowiedzieli strzałami ostrzegawczymi, po czym obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.

Jak wynika z pierwszych doniesień, podejrzany miał posługiwać się bronią hukową. Okoliczności zdarzenia oraz pochodzenie przedmiotu są wyjaśniane przez śledczych.

W wyniku interwencji nikt nie został ranny.