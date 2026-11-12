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Znów strzały w Krakowie! 39-latek otworzył ogień w kierunku policjantów

Niebezpieczny incydent w Krakowie, zaledwie pięć dni po tragicznym zamachu na Rynku Głównym. W czwartek, 12 listopada, w rejonie ulicy Bieżanowskiej 39-letni mężczyzna miał oddać dwa strzały w kierunku funkcjonariuszy policji.

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Policja
Policja · fot. via Pixabay.com

Mundurowi odpowiedzieli strzałami ostrzegawczymi, a następnie zatrzymali podejrzanego. Według wstępnych informacji napastnik posługiwał się bronią hukową. Nikt nie odniósł obrażeń.

Szczegóły zajścia 

Jak poinformował młodszy aspirant Jakub Mirochna z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, służby otrzymały zgłoszenie dotyczące podejrzanie zachowującego się mężczyzny.

„Kilka minut po godzinie 13.00 wpłynęło do nas zawiadomienie, z którego wynikało, że w okolicy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie ma się poruszać mężczyzna, który ma mieć w ręce przedmiot przypominający broń” – przekazał policjant w rozmowie z TVN24.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy. Według wstępnych ustaleń 39-latek oddał w ich kierunku dwa strzały.

Policjanci odpowiedzieli strzałami ostrzegawczymi, po czym obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.

Jak wynika z pierwszych doniesień, podejrzany miał posługiwać się bronią hukową. Okoliczności zdarzenia oraz pochodzenie przedmiotu są wyjaśniane przez śledczych.

W wyniku interwencji nikt nie został ranny.

Źródło: mp/Rzeczpospolita, TVN24, Fronda.pl

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