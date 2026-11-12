„To nie jest nic zakaźnego. To postanowienie Sądu Najwyższego!”
Święczkowski pojawił się przed budynkiem Trybunału w towarzystwie wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego oraz sędziów Stanisława Piotrowicza i Jarosława Wyrembaka.
Powołał się na postanowienie Sądu Najwyższego z 10 listopada, sygn. II ZZ 3/26, uchylające zarządzenia Anny Korwin-Piotrowskiej o miesięcznej przerwie w wykonywaniu czynności przez prezesa i wiceprezesa TK.
„Wzywam funkcjonariuszy policji, aby natychmiast pojawił się tutaj dowódca kierujący działaniami na terenie Trybunału Konstytucyjnego. Zamierzam mu doręczyć to postanowienie i zażądać jego natychmiastowego wykonania” – oświadczył.
Ponieważ nikt z kierujących działaniami funkcjonariuszy nie podszedł po dokument, Święczkowski ponowił wezwanie.
„Boicie się, szanowni państwo? Strach was obleciał? Podejdźcie i odbierzcie kartkę papieru. To przecież tylko dokument” – mówił.
„To nie jest nic zakaźnego. To postanowienie Sądu Najwyższego!” – podkreślił.
Prezes Trybunału przypomniał, że 10 listopada SN uchylił decyzje dotyczące odsunięcia jego i Sochańskiego od obowiązków.
„Jestem legalnym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a obok mnie stoi jego legalny wiceprezes” – zaznaczył.
Następnie skierował pod adresem funkcjonariuszy poważne oskarżenia.
„Dopuszczacie się państwo bardzo poważnych, najprawdopodobniej kryminalnych przestępstw” – ostrzegł.
Spór o kierowanie Trybunałem trwa od 30 października, kiedy Anna Korwin-Piotrowska w sposób uzurpatorski przejęła kierowanie jego pracami i wydała zarządzenia dotyczące Święczkowskiego oraz Sochańskiego. Obaj zakwestionowali jej uprawnienia.
Korwin-Piotrowska utrzymuje natomiast, że rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego nie wpływa na skuteczność odsunięcia obu sędziów, ponieważ – w jej ocenie – kontrola takich decyzji należy do sądu dyscyplinarnego TK.
Na chwilę obecną, pomimo przedstawienia postanowienia SN Święczkowski nie uzyskał podczas czwartkowej próby dostępu do siedziby Trybunału.
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