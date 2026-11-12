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Polityka

„Dopuszczacie się bardzo poważnych przestępstw” - Święczkowski do policjantów przed TK z postanowieniem SN

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ponownie zażądał umożliwienia mu wejścia do siedziby TK w Warszawie. W czwartek, 12 listopada, stanął przed funkcjonariuszami policji z postanowieniem Sądu Najwyższego uchylającym zarządzenia, na podstawie których odsunięto go od wykonywania obowiązków. Domagał się natychmiastowego wykonania orzeczenia, ostrzegając policjantów przed odpowiedzialnością karną.

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Bogdan Święczkowski, Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Bogdan Święczkowski, Prezes Trybunału Konstytucyjnego · fot. Screenshot - YouTube (Telewizja Republika)

„To nie jest nic zakaźnego. To postanowienie Sądu Najwyższego!”

Święczkowski pojawił się przed budynkiem Trybunału w towarzystwie wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego oraz sędziów Stanisława Piotrowicza i Jarosława Wyrembaka.

Powołał się na postanowienie Sądu Najwyższego z 10 listopada, sygn. II ZZ 3/26, uchylające zarządzenia Anny Korwin-Piotrowskiej o miesięcznej przerwie w wykonywaniu czynności przez prezesa i wiceprezesa TK.

„Wzywam funkcjonariuszy policji, aby natychmiast pojawił się tutaj dowódca kierujący działaniami na terenie Trybunału Konstytucyjnego. Zamierzam mu doręczyć to postanowienie i zażądać jego natychmiastowego wykonania” – oświadczył.

Ponieważ nikt z kierujących działaniami funkcjonariuszy nie podszedł po dokument, Święczkowski ponowił wezwanie.

„Boicie się, szanowni państwo? Strach was obleciał? Podejdźcie i odbierzcie kartkę papieru. To przecież tylko dokument” – mówił.

„To nie jest nic zakaźnego. To postanowienie Sądu Najwyższego!” – podkreślił.

Prezes Trybunału przypomniał, że 10 listopada SN uchylił decyzje dotyczące odsunięcia jego i Sochańskiego od obowiązków.

„Jestem legalnym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a obok mnie stoi jego legalny wiceprezes” – zaznaczył.

Następnie skierował pod adresem funkcjonariuszy poważne oskarżenia.

„Dopuszczacie się państwo bardzo poważnych, najprawdopodobniej kryminalnych przestępstw” – ostrzegł.

Spór o kierowanie Trybunałem trwa od 30 października, kiedy Anna Korwin-Piotrowska w sposób uzurpatorski przejęła kierowanie jego pracami i wydała zarządzenia dotyczące Święczkowskiego oraz Sochańskiego. Obaj zakwestionowali jej uprawnienia.

Korwin-Piotrowska utrzymuje natomiast, że rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego nie wpływa na skuteczność odsunięcia obu sędziów, ponieważ – w jej ocenie – kontrola takich decyzji należy do sądu dyscyplinarnego TK.

Na chwilę obecną, pomimo przedstawienia postanowienia SN Święczkowski nie uzyskał podczas czwartkowej próby dostępu do siedziby Trybunału.

Źródło: mp/Niezależna.pl, Radio ZET, Fronda.pl

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