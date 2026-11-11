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Polityka

Sakiewicz jednak miał rację... 141 policjantów wysłano z Krakowa do Warszawy w dniu zamachu!

Nowe ustalenia dotyczące zabezpieczenia Krakowa w dniu tragicznego zamachu z 7 listopada stawiają w zupełnie nowym świetle wypowiedź Tomasza Sakiewicza, za którą szef Telewizji Republika spotkał się z falą krytyki. Jak ustalił portal Niezależna.pl, powołując się na oficjalną odpowiedź małopolskiej policji, tego dnia do Warszawy skierowano aż 141 funkcjonariuszy krakowskiego Oddziału Prewencji Policji. Jak czytamy, w godzinach bezpośrednio poprzedzających atak cały obszar Starego Miasta patrolowało zaledwie dziesięciu policjantów. Przestawione dane w oczywisty sposób potwierdzają więc, że znaczne siły policyjne rzeczywiście opuściły Kraków.

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Tomasz Sakiewicz
Tomasz Sakiewicz · fot. Screenshot - Youtube (TVP Info)

Policja potwierdza: 141 funkcjonariuszy wyjechało do Warszawy

Dziennikarze Tomasz Grodecki i Grzegorz Wszołek z portalu Niezależna.pl zwrócili się do małopolskiej policji o szczegółowe informacje dotyczące liczby funkcjonariuszy pełniących służbę w Krakowie 7 listopada.

Odpowiedź rzeczniczki Katarzyny Cisło przyniosła konkretne dane.

„W godzinach 14:30–15.00 obszar Starego Miasta patrolowało 10 policjantów (5 mobilnych patroli)” – poinformowała policja.

Dodatkowo jeden patrol pełnił służbę w posterunku stałym przy konsulatach na ulicy Stolarskiej. Na Rynku Głównym dyżurowali także policjant i strażnik miejski. Oznacza to, że podawana liczba dziesięciu funkcjonariuszy dotyczy patroli mobilnych na Starym Mieście, a nie całkowitej liczby policjantów obecnych w tym rejonie.

Jeszcze bardziej zaskakujące są dane dotyczące skierowania sił policyjnych do stolicy. Według oficjalnej odpowiedzi 7 listopada do Warszawy wyjechało 141 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. W dniach 30 października – 4 listopada skierowano tam wcześniej 44 funkcjonariuszy, a w okresie 31 października – 5 listopada kolejnych 22.

Jednocześnie w czasie ataku na terenie całego Krakowa służbę prewencyjną pełniły 64 patrole, liczące łącznie 128 funkcjonariuszy.

Liczba policjantów skierowanych tego dnia do Warszawy była więc większa niż liczba funkcjonariuszy pełniących wskazaną służbę prewencyjną w całym mieście.

Sakiewicz pytał o policjantów

Bezpośrednio po krakowskim zamachu Tomasz Sakiewicz, relacjonując dramatyczne wydarzenia na antenie Telewizji Republika, pytał o obecność funkcjonariuszy w miejscu tragedii.

„Nie wiadomo, gdzie jest policja. Uciekli albo pilnują Warszawy” – mówił szef Republiki.

W kolejnych wypowiedziach sugerował, że policyjne rezerwy mogły zostać skierowane do stolicy w związku z konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Jego słowa spotkały się z ostrą reakcją, a nawet hejtem, części mediów i polityków. Minister kultury Marta Cienkowska skierowała skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a pojawiły się nawet głosy domagające się odebrania Republice koncesji.

Nowe ustalenia Niezależna.pl potwierdzają więc zasadniczy fakt, na który zwracał uwagę Sakiewicz: w dniu tragedii znaczne siły policyjne z Krakowa rzeczywiście skierowano do Warszawy.

Źródło: mp/Niezależna.pl, Fronda.pl

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