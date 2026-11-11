W uroczystości chrztu promu udział wziął premier Donald Tusk, który zrezygnował dziś z obecności na centralnych uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie. Do postawy Koalicji Obywatelskiej odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

– „To już kolejny z serii »pisowskich« promów, tym razem »Bursztyn«. Dofinansowanie kwotą 1 mld zł przez rząd PiS polskiego przemysłu stoczniowego przynosi namacalne efekty. Bajki Tuska o repolonizacji gospodarki są funta kłaków warte!!! Cynizm i draństwo!”

– napisał na X.com.

Poseł ostro o premierze

Budowa promu „Bursztyn” jest elementem odnowy floty polskich armatorów, na co rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył miliard złotych. Jak natomiast wyglądają działania rządu Donalda Tuska?

– „Tusk sprzedał nabrzeża w Porcie Szczecin Niemcom, zlikwidował projekt budowy Terminala Kontenerowego w Świnoujściu i zamknął Elektrownię Dolna Odra w Gryfinie. Dzisiaj będzie zawieszał polską flagę na »Ziemiach Odzyskanych«, które z pewnością oddałby Berlinowi, bo przecież tutaj ma być gospodarcza pustka. Donald, wracaj do Berlina!!!”

– stwierdził poseł Gróbarczyk.

Jak podkreśla portal wPolityce.pl, „rząd Donalda Tuska od momentu przejęcia władzy nie zaprezentował ani jednego autorskiego, wielkiego projektu rozwojowego dla polskiej gospodarki morskiej czy infrastruktury”.

– „Wszystko, czym chwali się premier to projekty zaplanowane, sfinansowane i rozpoczęte przez jego politycznych przeciwników”

– wskazują autorzy.