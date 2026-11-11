Abp Adrian Galbas: Prośmy Boga o zgodę dla nas wszystkich

Dzisiejsze uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w Warszawie uroczystszą Mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej, której przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC. Przed rozpoczęciem liturgii prezydent Karol Nawrocki zapalił Świecę Niepodległości, którą w 1867 roku podarował Polakom papież Pius IX życząc, by zapłonęła w wolnej Polsce.

– „Zawsze potrzebujemy tej Mszy Świętej, potrzebujemy widoku tej zapalonej świecy i potrzebujemy tej wspólnoty. Dzisiaj chyba jeszcze bardziej, kiedy wszyscy jesteśmy przygnębieni i smutni z powodu dramatu w Krakowie. Złączmy się więc w tej wspólnej modlitwie, prośmy Pana Boga o życie wieczne dla zmarłych, o zdrowie dla rannych, o zgodę dla nas wszystkich. Prośmy Opatrzność Bożą, aby nie ustawała w prowadzeniu nas przez dzieje, a my sami dajmy się Bożej Opatrzności prowadzić”

– powiedział na początku Mszy świętej abp Galbas.

Bp Lechowicz: Choroba dotknęła naszą wolność

Homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, który również nawiązał do dramatycznych wydarzeń z Krakowa.

– „Wierzymy, że płynące do Boga modlitwy za ofiary zamachu zostaną wysłuchane – zmarłych doprowadzą przed tron Boga, a chorym pomogą w powrocie do zdrowia. Serca nasze przeniknięte są też wiarą, iż do podobnych sytuacji już nie dojdzie, i jak dotychczas będziemy mogli cieszyć się bezpieczeństwem i spokojem”

– podkreślił.

Zauważył, że „ta wiara pozwala nam wyjść ze stanu smutku i przygnębienia”. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi do uzdrowionego z trądu: „wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Kaznodzieja przypomniał, iż również „naszą Ojczyznę ocaliła wiara w jej niepodległość i suwerenność”.

– „Różne drogi prowadziły do niepodległości Polski, ale wszystkie łączyła wiara, że dążenia niepodległościowe wsparte Bożym błogosławieństwem przyniosą wyzwolenie spod okupacji zaborców. Podobna wiara i nam dzisiaj towarzyszy – wiara, że skarbu wolności nie utracimy, że przekażemy go kolejnym pokoleniom”

– stwierdził.

Mówiąc o dzisiejszej wolności, bp Lechowicz podkreślił, że wymaga ona uzdrowienia.

– „Dotknęła nas bowiem choroba. Choroba dotknęła naszą wolność. Potrzebujemy recepty na tę chorobę i lekarstwa, które będziemy mogli zastosować, by nie doszło do pogorszenia stanu”

– zauważył.

„Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością…”

Tej recepty, jak zaznaczył, należy szukać w Słowie Bożym. Przywołał zaczerpnięte z Księgi Mądrości słowa z czytanego w czasie liturgii pierwszego czytania, w którym zawarto „apel do wszystkich rządzących i sprawujących władzę, aby czynili to w duchu odpowiedzialności za powierzone im dobro, za powierzony im lud” oraz słowa z Listu św. Pawła do Tytusa: „Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność”.

– „To jest właśnie ta recepta, jaką daje nam do rąk Jezus”

– wskazał.

„Moralne zjednoczenie”

Dodał, że wolność powinna łączyć się z prawdą, sprawiedliwością, dobrem wspólnym i szacunkiem wobec innych. Przywołał też słowa Cypriana Kamila Norwida, który pisał o „moralnym zjednoczeniu, bez którego partie są jak bandy lub koczowiska polemiczne, których ogniem niezgoda, a rzeczywistością dym wyrazów”. Przypomniał, że właśnie to „moralne zjednoczenie” pozwoliło na odzyskanie niepodległości w 1918 roku oraz na wyzwolenie spod komunistycznego reżimu w 1989 roku.

Modlitwa za ofiary zamachu

W czasie modlitwy powszechnej modlono się w intencji Ojczyzny, zmarłych Polaków, w szczególności tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Nie zapomniano również o ofiarach zamachu w Krakowie.

– „Módlmy się za ofiary tragicznych wydarzeń w Krakowie i wszystkich dotkniętych tym dramatem, aby miłosierny Bóg przyjął zmarłych do swojej chwały, rannym przywrócił zdrowie, rodziny ofiar i wszystkich pogrążonych w cierpieniu otoczył swoją miłością i umocnił w nadziei płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa, a w obliczu przemocy i bezradności obdarzał wszystkich łaską wytrwałości w dążeniu do zgody, jedności i pokoju”

– odczytano jedno z wezwań.

„Potrzebujemy być razem”

Zapraszając na dzisiejszej uroczystości, abp Adrian Galbas apelował do uczestników o przeżywanie ich ponad podziałami.

– „Zawsze, a szczególnie teraz potrzebujemy być razem, obok siebie, a nie przeciwko sobie. Potrzebujemy ze sobą rozmawiać, a nie do siebie krzyczeć. Różnice zdań i wizji na Polskę nie muszą i nie mogą nas dzielić i sobie przeciwstawiać. Bądźmy razem. Szkoda Polski! Szkoda życia!”

– zachęcał dwa dni temu.